Fenerbahçe’de Arda Güler resitali

Fenerbahçe’nin, Trabzonspor galibiyetinde en büyük pay sahiplerinden biri, Arda Güler oldu. Teknik direktör Jorge Jesus’un sezonun büyük kısmında fazla şans vermediği için eleştirildiği Arda, 2-1 kazanılan Ankaragücü karşılaşmasıyla Süper Lig’de 11’de formayı kaptı ve dün akşam üst üste 6. kez on birde sahaya çıktı.

İlk yarıda Michy Batshuayi’nin ev sahibinin 1-0 öne geçiren golünde Siopis’ten harika bir vücut çalımıyla kurtulup, Belçikalı forvete asisti yaptı.

SADECE 754 DAKİKADA…

Sarı-Lacivertliler’in tüm duran toplarını çok etkili kullanan 18 yaşındaki yıldız, bu sezon ligdeki 18. maçında 754 dakikada 4 golünün yanına 3. asistini ekledi. Bu sezon toplamda 31. sınavında 1.219 dakikada 6 gol ve 5 asistle takımının 11 golüne direkt katkı sağlamayı başaran Milli futbolcu, klas hareketleriyle tribünlerin bir kez daha büyük desteğini topladı. Arda ayrıca, 90 dakika sahada kaldığı mücadelede 4 top kapma girişinin hepsinde başarılı oldu.