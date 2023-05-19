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18 Mayıs 2023
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Fenerbahçe’de Arda Güler resitali

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Fenerbahçe’nin, Trabzonspor galibiyetinde en büyük pay sahiplerinden biri, Arda Güler oldu. Teknik direktör Jorge Jesus’un sezonun büyük kısmında fazla şans vermediği için eleştirildiği Arda, 2-1 kazanılan Ankaragücü karşılaşmasıyla Süper Lig’de 11’de formayı kaptı ve dün akşam üst üste 6. kez on birde sahaya çıktı.

İlk yarıda Michy Batshuayi’nin ev sahibinin 1-0 öne geçiren golünde Siopis’ten harika bir vücut çalımıyla kurtulup, Belçikalı forvete asisti yaptı.

SADECE 754 DAKİKADA…

Sarı-Lacivertliler’in tüm duran toplarını çok etkili kullanan 18 yaşındaki yıldız, bu sezon ligdeki 18. maçında 754 dakikada 4 golünün yanına 3. asistini ekledi. Bu sezon toplamda 31. sınavında 1.219 dakikada 6 gol ve 5 asistle takımının 11 golüne direkt katkı sağlamayı başaran Milli futbolcu, klas hareketleriyle tribünlerin bir kez daha büyük desteğini topladı. Arda ayrıca, 90 dakika sahada kaldığı mücadelede 4 top kapma girişinin hepsinde başarılı oldu.

 

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