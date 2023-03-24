Fenerbahçe’de Arda Güler’den az zamanda çok iş!

Fenerbahçe’nin harika çocuğu, Goal.com tarafından 19 yaş altında dünyanın en yetenekli 9 oyuncusu arasında gösterilmişti. Site, Arda Güler’le ilgili övgü dolu ifadeler kullanırken, yeteneğinin hak ettiği kadar süre alamadığına dikkat çekmişti. 18 yaşındaki oyuncu, bu sezon 21 maçta görev yaptı. Ancak Arda, toplamda 630, maç başına ise ortalama 30 dakika sahada kalabildi. Sadece Sarı-Lacivertli renklere gönül verenlerin değil, neredeyse tüm futbolseverlerin daha fazla izlemek istediği genç yetenek, az sürede çok iş yapmayı başardı.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Arda, Dinamo Kiev ağlarını sarsarak Fenerbahçe tarihinin Avrupa Kupaları’nda gol sevinci yaşayan en genç oyuncusu oldu.

Milli futbolcu, sahada sadece yeteneklerini sergilemekle kalmadı, kendinden yaşça büyük takım arkadaşlarına liderlik etme konusunda da hiç sıkıntı yaşamadı. Arda Güler, NXGN 2023 listesindeki birçok yıldızdan daha az şans bulmasına rağmen NXGN Elit 9 arasına girmeyi başardı.

GAVI 2615 DAKİKA OYNADI

Fenerbahçe’nin harika çocuğu gibi Elit 9 genç yetenek arasında gösterilen Barcelonalı Gavi, bu sezon 37 maçta tam 2615 dakika sahada kaldı.

Bir diğer ‘Elit 9’ oyuncusu Mohamed Ali-Cho, 4 ayrı sakatlık nedeniyle toplamda 4 ay sahalardan uzak kalmasına rağmen 16 mücadelede 548 dakika oynadı.

Arda Güler’in, Cho dışında süre konusunda geçebildiği tek isim ise Bayern Münih’nin 17 yaşındaki yeteneği Mathys Tel oldu. Fransız yıldız, 21 karşılaşmada 489 dakika sahada kaldı.

NXGN ELIT 9 OYUNCULARININ BU SEZONKİ KARNESİ (Sıralama oynadıkları dakikaya göre yapılmıştır)

Gavi (Barcelona) – 37 maç – 2615 dakika – 2 gol – 5 asist

Romeo Lavia (Southampton) – 21 maç – 1524 dakika – 1 gol

Youssoufa Moukoko (Dortmund) – 26 maç – 1370 dakika – 6 gol – 6 asist

Garnacho (Manchester United) – 29 maç – 882 dakika – 4 gol – 3 asist

Endrick (Real Madrid – Palmeiras) – 12 maç – 730 dakika – 1 asist

Warren Zaire-Emery (PSG) – 21 maç – 716 dakika – 2 gol

Arda Güler (Fenerbahçe) – 21 maç – 630 dakika – 3 gol – 2 asist

Mohamed-Ali Cho (Real Sociedad) – 16 maç – 548 dakika – 1 gol – 3 asist (Toplam 4 ay sakatlık yaşadı)

Mathys Tel (Bayern Münih) – 21 maç – 489 dakika – 5 gol