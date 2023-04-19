Fenerbahçe’de Arda Güler’e yeni görev!

Fenerbahçe’de Altay Bayındır’ın önceki gün bel fıtığı ameliyatı olmasının ardından dün yine üzücü bir haber geldi. Ankaragücü maçında sakatlık yaşayan ve ağrıları bulunan Miha Zajc’ındün MR’ı çekildi.

1 ay yok!

Kulüpten yapılan açıklamada, Sloven orta saha oyuncusunun sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama tespit edildiği ve tedavisine hemen başlandığı belirtildi. Zajc’ın sahalara dönmesinin 1 ayı bulabileceği öğrenildi. Altay ve Zajc dışında bu akşam Lincoln, Luan, Kingve Batshuayi de görev yapamayacak.

Samuel cezalı, 5 isim sınırda

Bright Osayi-Samuel, Ankaragücü maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve bu akşam görev yapamayacak. Ferdi Kadıoğlu ise cezasını tamamladı ve Başakşehir karşısında formasına kavuşuyor. Fenerbahçe’de bu akşam oynayabilecek durumda olan oyunculardan Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, sınırdaki isimler. Kritik karşılaşmada bu 5 futbolcudan sarı kart gören herhangi biri, hafta sonunda İstanbulspor ile oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.

Jesus’tan takıma: Her maç final!

Portekizli teknik adam, Başakşehir maçının son provasının yapıldığı dünkü antrenmanın ardından öğrencilerini etrafına topladı. Jesus’un burada yaptığı kısa konuşmada, “Artık her maçımız final. Başakşehir karşısında zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Eksiklerimiz var ama şartlar ne olursa olsun mazeret bulmadan kazanarak yola devam etmemiz şart. Başakşehir karşısında alacağımız galibiyet, moral anlamında da bize büyük avantaj sağlayacak. Kazanalım ve önümüze bakmaya devam edelim” ifadelerini kullandı.

Kulübeye geçiyorlar

Michy Batshuayi ve Joshua King’in sakatlıkları, Serdar Dursun ve Joao Pedro’nun kendilerini göstermeleri açısından fırsat oldu. Ancak iki oyuncu da ligde şans buldukları son 3 mücadelede skora katkı sağlayamadıkları gibi, performans olarak da beklentilerin çok altında kaldılar. Jorge Jesus bu nedenle Başakşehir mücadelesinde Pedro ve Serdar’ı kulübeye çekmeye hazırlanıyor. Yarınki karşılaşmada Enner Valencia’nın hücum hattının en ucunda oynaması bekleniyor. Jesus, Arda Güler’i ise yeni bir rolde denemeye başladı.

Kendi bölgesine…

Portekizli teknik adamın, 18 yaşındaki yıldızı bu kez sağ kanatta değil Valencia’nın arkasında, ikinci forvet gibi oynattığı öğrenildi. Arda bir anlamda asıl pozisyonu olan ‘10 numara’ya geri dönmüş olacak, ceza sahasına daha fazla girme şansı yakalayacak. Fenerbahçe’nin harika çocuğu, hem Beşiktaş hem de Ankaragücü maçlarında, ceza sahasına yaklaştığında ne kadar tehlikeli olduğunu net bir şekilde gösterdi.

Zajc’ın yerine Crespo

Jorge Jesus, kadroda da değişime hazırlanıyor. Ameliyat olacak Altay’ın yerine eldivenler İrfan Can Eğribayat’ta olacak. Ferdi sağ beke geri dönecek. Sol bekte ise hazır olması halinde Oosterwolde formasına kavuşabilir. Orta sahada Zajc’ın yokluğunda İsmail ile birlikte Miguel Crespo’nun görev yapması bekleniyor. İrfan Can Kahveci’nin sağ kanatta 11’e dönmesi muhtemel. Jesus, solda ise Rossi ve Emre Mor arasında seçim yapacak.