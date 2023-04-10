Fenerbahçe’de Attila Szalai’den 3 puanın önemine vurgu

Süper Lig’in 28. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe’de Attila Szalai, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Sarı Lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü atan Macar stoper, önemli ve zor bir deplasmandan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını vurguladı.

‘Zajc haklı çıktığı için mutluyum’

Başarılı oyuncu, Miha Zajc’ın kendisinin gol atacağını tahmin etmesiyle ilgili, “Haklı çıktığı için mutluyum ama kimin gol attığının bir önemi yok.” ifadelerini kullandı.

‘Tanrıya şükürler olsun ki maçı çevirmeyi başardık’

İyi bir performansla kazandıklarını belirten 25 yaşındaki stoper, “Bugün takımımız iyi bir performans sergiledi. Kendisi de harika bir gol attı ve o golle maça tekrardan ortak olduk. Tanrıya şükürler olsun ki maçı çevirmeyi başardık. Önemli bir deplasmandan zor bir 3 puan aldık. Yolumuza ve çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz.” dedi.