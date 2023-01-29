Fenerbahçe’de ayrılık! Resmen açıklandı

Süper Lig’de Kasımpaşa’yı 5-1 yenerek gövde gösterisi yapan Fenerbahçe, bir yandan transfer çalışmalarına da devam ediyor. Yeni transferler için yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Sarı-Lacivertliler, sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcuyla yollarını ayırdı.
Fenerbahçe’den yapılan açıklama şöyle;
Oyuncumuz Armindo (Bruma) Tué Na Bangna, 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Portekiz’in SC Braga takımına kiralanmıştır.
Bruma’nın başarılı bir sezon geçirmesini diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.