Fenerbahçe’de ayrılık! Yeni takımına imzayı atıyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi etkileyen deprem felaketinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklama neticeside Süper Lig’e ara verilmiş ve 3-4 Mart tarihlerinde yeniden başlayacağı duyurulmuştu.

Bu süreçte TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi transfer süresinin de uzatıldığını açıkladı. Bu açıklamalar neticesinde çalışmalarını yürüten Fenerbahçe’de gelecek isimler kadar takımdan ayrılması beklenen isimler de mevcut. Beklenen haber İtalyan gazeteciden geldi.

SADECE 15 MAÇTA OYNAYABİLDİ

Fabrizio Romano’nun haberine göre; Fenerbahçe, Uruguaylı savunma oyuncusu Mauricio Lemos ile yollarını ayırdı.

Sarı lacivertlilerle sözleşmesini fesheden 27 yaşındaki oyuncu Brezilya takımlarından Atletico Mineiro ile üç yıllığına anlaştı. Brezilya ekibi hem oyuncu hem de Fenerbahçe ile anlaştı. Kısa zaman içerisinde resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.

Lemos 2020-21 sezonu başında Las Palmas’tan geldiği Fenerbahçe’de toplam 15 maçta oynayabildi.

LEMOS’UN FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli takımda 2 defa kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Lemos kariyerinde Rubin Kazan, Las Palmas, Sassuolo, Fenerbahçe ve Beerschot takımlarında forma giydi.