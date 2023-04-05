Fenerbahçe’de ayrılık yok, Jorge Jesus’a destek var! Son fotoğraftaki gözden kaçan detay…

Aziz Yıldırım’ın çeyrek asırlık başkanlık serüvenine son vererek koltuğa oturan Ali Koç, futbol takımını ilk kez Phillip Cocu’ya emanet etmişti. Hatta Hollandalı teknik adamla yapılan imza töreninde de, “Arzum, başkanlık sürecimde ilk ve son teknik direktör anlaşması olması” demişti. Ancak Cocu’nun ömrü sadece 15 maç sürmüştü.

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ!

Ardından Erwin Koeman, Ersun Yanal, Zeki Murat Göle, Tahir Karapınar, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Vitor Pereira ve İsmail Kartal ile çalışan Fenerbahçe Başkanı, sezon başında ise büyük bir ismi göreve getirmişti: Jorge Jesus… Sadece 1 yıllık kontratı olan Portekizli hoca sezonu tamamlarsa; Ali Koç da sezonu başladığı bir teknik adamla bitirmiş olacak.

DÜNYA KUPASI ARASI İYİ GELMEDİ

Jorge Jesus’un gelişiyle büyük hava yakalayan Fenerbahçe, sezona da fırtına gibi başlamıştı. Süper Lig’de her maçı farklı kazanıyor, gol rekorları kırıyor, tribünlerde zafer şarkıları söyleniyordu. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev karşısında alınan kötü sonuç ‘bir yol kazası’ olarak görülüyordu. Çünkü sonrasında Sarı-Lacivertliler, Avrupa Ligi’nde grubunu ilk kez yenilgisiz lider tamamlıyor ve son 16 turuna kalıyordu. Dünya Kupası için liglere verilen araya kadar bu tablo hiç değişmedi. Ancak Katar sonrasında, o Fenerbahçe’nin yerinde yeller esiyordu.

JORGE JESUS HEDEF TAHTASINA…

Zirve yarışı için hayati önem taşıyan derbide, 10 kişi kalan Beşiktaş’tan yenilen 4 gol, tribünlerde büyük infiale yol açtı. Sarı-Lacivertliler, takımlarını ıslıklarken Beşiktaş’ı alkışlıyor, Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet ediyordu. Geldiğinden beri sadece derbileri üçlü savunma ile oynayıp tamamını kaybeden Jorge Jesus da artık hedef tahtasındaydı.

SOYUNMA ODASINDA SERT TARTIŞMA

Ali Koç ile Jorge Jesus’un, ara transfer döneminde takıma yapılacak transferler konusunda anlaşmazlık yaşadığı ve ikilinin arasında bu nedenle soğuk rüzgârlar estiği iddia ediliyordu. Beşiktaş derbisi sonrasında ise Başkan’ın soyunma odasında çok sert bir konuşma yaptığı, Portekizli hocanın da aynı sertlikle yanıt verdiği ileri sürüldü. İşte bu nedenle de Fenerbahçe ile Jesus arasındaki iplerin kopma noktasına geldiği ve ayrılığın sürpriz olmayacağı hem Türkiye hem de Portekiz basınında yazılıyordu.

AYRILIK YOK DESTEK VAR

Kulislerde ‘ayrılık dedikoduları’ dönmeye başlamıştı. Ancak Başkan Ali Koç, dün yöneticileri de yanına alarak Samandıra’ya giderek, kamuoyuna mesajını yolladı.

BAŞKAN ALİ KOÇ’TAN ‘GÜVENİYORUM’ MESAJI

Jesus’un elini tutarak “Size özel güveniyorum” diyen Başkan, takımdan da Kayserispor ve Karagümrük maçlarında galibiyet istedi. Fenerbahçe’de sular şimdilik duruldu, ancak pazartesiye kadar alınacak sonuçlar, her türlü sonucu da beraberinde getirebilir.

GÖZLERDEN KAÇMAYAN DETAY…

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş yenilgisi sonrası tartıştığı ve yollarını ayıracağı öne sürülen Jesus’u dün akşamki idmanda ziyaret ederek destek mesajları verdi. Koç’un sürpriz ziyaretinde Jesus’un elini tutarken çekilen kare, Fenerbahçe’nin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

TAKTİK TAHTASINDA 4’LÜ SAVUNMA KURGUSU

Bilindiği üzere Jesus, Sarı Lacivertliler’de derbi ve kritik maçlara inatla 3’lü defansla çıkıp, her seferinde hayal kırıklığı yaşamasına rağmen Beşiktaş önünde de inadından vazgeçmedi. Sonuç değişmedi, önceki derbilerdeki kopya gollerle 4-2 kaybetti. Derbiler ve kritik maçlarda sınıfta kalan Portekizli teknik adam ile Başkan Ali Koç’un yaptığı görüşmedeki bir detay gözlerden kaçmadı. Bu kare, taktik tahtasında 4’lü savunma kurgusu yapan Jesus’un Ali Koç’la buluşması sonrası 3’lü savunmadan vazgeçtiği şeklinde yorumlandı.

Yusuf Dursun