Fenerbahçe’de Batshuayi şoku yaşanıyor!

UEFA Avrupa Ligi’nde Sevilla ile oynanan mücadelede sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Michy Batshuayi’den kötü haber geldi
Fenerbahçe, Sevilla maçında sakatlanan Batshuayi’nin sol adduktor kas tendonunda yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Michy Batshuayi’nin Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sol adduktor kas tendonunda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.
Fanatik’in edindiği bilgiye göre Belçikalı golcü 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak. Yıldız futbolcu haftaya oynanacak olan Beşiktaş derbisinde forma giyemecek.