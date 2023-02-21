Fenerbahçe’de Batshuayi’nin yokluğunda forma onun

Fenerbahçe’nin 6 Şubat’ta oynamaya hazırlandığı Konyaspor mücadelesi, Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketi sonrasında ertelenmişti. Sarı-Lacivertliler, cumartesi günü oynayacağı Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürürken cezalı Michy Batshuayi’nin yerine oynayacak isim de netleşti.

JORGE JESUS: FUTBOLA ODAKLANMA ZAMANI

Portekizli teknik adam, dünkü antrenmandan önce öğrencilerine kısa bir konuşma yaptı.

Jorge Jesus, “Depremin yaralarını sarmak kolay değil. Bu zamana kadar olduğu gibi, bundan sonra da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Ancak hayat devam ediyor. Cumartesi günü Konyaspor maçıyla birlikte futbola dönüş yapacağız. Artık futbola odaklanma zamanı. Zirveyle aramızdaki puan farkını adım adım azaltarak şampiyonluk hedefine yürümemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

JOAO PEDRO’NUN GÖZÜ HOCASINDA

30 Kasım’daki Vallecano maçında sezonu kapatmasına neden olabilecek bir sakatlık yaşayan Pedro, cumartesi günkü Karagümrük mücadelesinde 15 dakika forma giyerek sahalara dönmüştü. Sakatlık öncesi dönemde beklentileri karşılayamayan tecrübeli oyuncu, bir an önce form tutmak istiyor.

Konyaspor maçı öncesi 31 yaşındaki forvetin gözü Jorge Jesus’ta. Joao Pedro, hocasının bu mücadelede kendisini kadroya almasını ve ilerleyen dakikalarda sahaya sürmesini umuyor.

BATSHUAYI’NİN YOKLUĞUNDA FORMA ONUN

Fenerbahçe, deprem nedeniyle ertelenen Konysapor mücadelesine cumartesi günü çıkacak. Cezalı Batshuayi bu maçta forma giyemeyecek. Joshua King, Belçikalı golcünün yerini doldurmak için hazır. Oosterwolde ise yeni takımıyla ilk kez sahaya çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Sarı-Lacivertliler, ligin 23. haftasında, 6 Şubat Pazartesi günü Konysapor’u ağırlayacaktı. Ancak 6 Şubat gecesinde Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi yaşanınca, mücadele ertelenmişti. TFF, bu karşılaşmanın 25 Şubat Cumartesi günü oynanacağını açıkladı. Fenerbaçe’de hazırlıklar başladı. Michy Batshuayi, Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. Golcü oyuncu bu nedenle Konyaspor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak. Yine aynı mücadelenin sonunda kırmızı kart gören Jorge Jesus da takımının başında olamayacak.

Cumartesi günkü maçta Batshuayi’nin yerine Joshua King’in oynaması bekleniyor. Norveçli ligde en son 8 Ocak’taki Galatasaray derbisinde 11’de görev yapmıştı. Tecrübeli oyuncu, uzun bir aradan sonra yeniden 11’de sahaya çıkmaya hazır.

Ferdi’den yakın ilgi

30 Ocak’ta Parma’dan transfer edilen Jayden Oosterwolde ise Çubuklu formayı sırtına ilk kez geçirmek için cumartesi gününü iple çekiyor. Oosterwolde, Adana Demir deplasmanına götürülse de kadroya alınmamıştı. Hollandalı sol bek, Karagümrük ile oynanan hazırlık mücadelesinde ise hasta olduğu için görev yapamamıştı. Oosterwolde, Kadıköy’de çimlere ilk adımı atacak olmanın heyecanını yaşıyor. Hollanda doğumlu olan Ferdi Kadıoğlu’nun, siftahı öncesi 21 yaşındaki oyuncuyla yakında ilgilendiği öğrenildi.

Yusuf Dursun