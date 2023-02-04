Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık! Yeni takımı açıklandı

Süper Lig’de ezeli rakibi Galatasaray’a karşı şampiyonluk savaşı veren Fenerbahçe, bir yandan kadrosunu güçlendirirken bir yanda teknik ekibin düşünmediği futbolcularla yollarını ayırıyor.
Sarı-Lacivertliler, Benfica’dan bu yaz kadrosuna kattığı genç futbolcusunu kiraladı.
İsveç ekibi Hammarby, Fenerbahçe’den İsak Vural’ın kiralandığını açıkladı. Fenerbahçe’nin 16 yaşındaki oyuncusu İsak Vural, İsveç ekibi Hammarby’e kiralandı.
İsak vural, futbola Hammarby altyapısında başlamnıştı ve 2018 yılında Benfica2ya transfer olmuştu.