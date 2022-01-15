Fenerbahçe’de Berke Özer şoku! Sahadan sedyeyle çıkarıldı…

Antalya ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’de Berke Özer şoku yaşanıyor… Altay Bayındır’ın sakatlığı sonrası eldivenleri devralan genç file bekçisi yenilen golde yere sert şekilde düşerek sakatlandı ve sahadan sedyeyle çıkarıldı.

Süper Lig’in 21. haftasında Antalyaspor’a konuk olan Fenerbahçe’de yenilen beraberlik golünde sakatlanan kaleci Berke Özer, sedyeyle oyundan çıkarıldı.

Antalya’da oynanan maç, Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğü ile devam ederken 81. dakikada ev sahibinin eşitliği yakaladığı golde Berke Özer topu almak için çıktıktan sonra sakatlandı.

GUSTAVO İLE ÇARPIŞTI

Kullanılan serbest atışta yükselerek topu almaya çalışan Berke, takım arkadaşı Gustavo ile çarpışarak topu elinde kaçırdı ve yere düştü, devamında ise Antalyaspor’un golü geldi.

Berke’nin topu kontrol edemediği pozisyonda Doğukan skoru 1-1’e getirdi. Bu pozisyonda takım arkadaşıyla talihsiz bir çarpışma yaşayan Berke ise acılar içinde yerde kaldı. Bir süre tedavisi saha içinde yapılan Berke oyuna devam edemezken sedyeyle sahadan çıkarıldı.

Berke’nin yerine 2003 doğumlu Osman Ertuğrul Çetin oyuna dahil oldu.