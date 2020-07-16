Fenerbahçe’de Beşiktaş maçı için farklı mevki endişesi!

Beşiktaş ile deplasmanda derbi maçına çıkacak olan Fenerbahçe’de stoper belirsizliği hâkim. Kart cezası sona eren Serdar Aziz, savunmadaki yerini alacak ama Simon Falette’in sakatlığı sürüyor. Sağlık heyeti, Falette için seferberlik ilan etmiş durumda. Gineli stoperin yetişmemesi halinde sarı-lacivertlilerde yine aynı sıkıntı yaşanacak. Fenerbahçe, Jailson, Gustavo ve Ozan Tufan’ın stopere geçtiği maçlarda 27 puan kaybetti.

OZAN’IN BAŞI DÖNDÜ!

Sarı-lacivertlilerde yanlış kadro mühendisliği de dikkat çekiyor. Sezon boyunca orta saha oyuncularından stoper, hücum futbolcularından sol bek ve sağ bek oluşturmaya çalışan Fener’de 9 isim, farklı mevkilerde oynadı. Teknik heyetin bu mevki değişiklikleri takıma katkı vermedi.

DERBİNİN HAKEMİ MELER

19 Temmuz Pazar günü Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Meler, 20 sene sonra Kadıköy’de kazanan Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-1 yendiği maçı yönetmişti. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Emre Belözoğlu’nun, 2018’de “Hayatımda hiçbir hakemin ben tekme yerken güldüğünü görmedim. Halil Umut Meler’i hayatım boyunca unutmayacağım o da bunu böyle bilsin” ifadeleri akıllara geldi.