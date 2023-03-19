Fenerbahçe’de bir sakatlık daha! İkinci yarıda oyuna girmişti, devam edemedi…

Fenerbahçe, Süper Lig’in 26. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sarı-Lacivertliler, 4. dakikada Efthimis Koulouris’in attığı gol ile 1-0 geri düşerken 65. dakikada Enner Valencia, penaltıdan skoru eşitledi.

OOSTERWOLDE DEVAM EDEMEMİŞTİ

Karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde’nin sakatlığı ile sarsıldı. Hollandalı oyuncu, 17. dakikada sakatlığı nedeniyle yerini Bright Osayi-Samuel’e bırakmıştı.

JORGE JESUS’A KIRMIZI

Fenerbahçe, ikinci şoku 68. dakikada yaşadı. Teknik direktör Jorge Jesus, itirazları nedeniyle 68. dakikada kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

KING DE SAKATLANDI

Fenerbahçe, ikinci yarı öncesinde 3 değişiklik gerçekleştirmişti. İrfan Can Kahveci, Willian Arao ve Joao Pedro’nun yerine Emre Mor, Miha Zajc ve Joshua King oyuna dahil olmuşlardı.

Maçın 77. dakikasında Joshua King, sol kanattan yaptığı ortanın ardından rahatsızlık hissederek kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen Norveçli oyuncu, kenara gelirken yerine Serdar Dursun oyuna dahil oldu.