Fenerbahçe’de çarpıcı Arda Güler gelişmesi! 5 milyon Euro’ya…

Fenerbahçe’de taraftarlar, takımın genç yıldızı Arda Güler’i kaybetme endişesini yaşıyor. Genç oyuncunun 1500 dakika barajını aşamayarak 5 milyon Euro’ya serbest kalma ihtimali canları sıkıyor. Konuya ilişkin son yaşanan gelişme ise duruma yönelik işaretler barındıracak cinsten…

DEVLER RESMEN SIRAYA GİRDİ

Arda Güler, bu sezon son haftalara kadar fazla şans bulamamasına rağmen transferin gözdesi konumunda.

İngiltere’den Manchester City, Arsenal ve Newcastle’ın yanı sıra İspanya’dan Barcelona, Almanya’dan Dortmund ve Leipzig, İtalya’dan şampiyon Napoli, Hollanda’dan ise Ajax’ın yaz transfer döneminde 18 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe’nin kapısını çalması muhtemel. Luis Campos’un da PSG’deki görevine devam etmesi halinde Arda için hamle yapması bekleniyor.

ARDA CEPHESİNDE YENİ GELİŞME

Arda Güler’in dakika limitini aşıp aşamayacağı konusundaki belirsizlik endişe yaratırken oyuncu cephesinde de yeni gelişmeler yaşanıyor. Genç yıldızın yakın çevresiyle yaptığı görüşmede bu konuya ilişkin tavrını net bir şekilde ortaya koyduğu ifade ediliyor.

‘5 MİLYON EURO’YA FENER’İ BIRAKMAM’

Arda Güler, 1500 dakika süre almaması halinde sözleşmesindeki madde gereği 5 milyon Euro’ya serbest kalacak. Genç yıldızın şu ana kadar 1128 dakika oynaması taraftarlar arasında endişe yarattı. Fakat genç oyuncu, taraftarların yüreğine su serpecek bir yaklaşım sergiledi.

Fenerbahçe’de Giresun beraberliği ile şampiyonluk umutlarının iyice azalması, taraftarları fazlasıyla üzdü. Sarı-Lacivertli futbolseverleri endişelendiren bir diğer konu da Arda Güler’in durumu. Genç yetenek şu ana kadar 1128 dakika süre aldı. Ligde 3, kupada ise şimdilik 1 maçı daha olan Fenerbahçe’de 18 yaşındaki yıldızın 1500 dakikayı doldurmama ihtimali bulunuyor. Bu durumda Arda, 5 milyon Euro’ya serbest kalabilecek. Milli futbolcunun peşinde birçok Avrupa devinin olması, genç yeteneğin değerinin çok altında bir rakama ayrılma olasılığını artırıyor.

‘Kulüp mutlu olmalı’

İşte bu durum, Sarı-Lacivertli futbolseverleri fazlasıyla korkutuyor. Ancak Arda Güler cephesinde, yüreklere su serpecek bir haber geldi. Genç oyuncunun yakın çevresine bu konuyla ilgili olarak, “Benim için 5 milyon Euro’luk maddenin bir önemi yok. Kulübümün menfaatleri dışında bir adım atmam. Yönetimi tatmin etmeyecek, bu kadar düşük bir rakama ayrılmam. Bir takımın beni transfer etmesi için, kulübünü mutlu edecek bir teklif yapması gerekiyor” dediği kaydedildi.

YENİ SÖZLEŞME İÇİN GÖRÜŞME

Sarı-Lacivertli yönetim, Arda Güler ile geçen sezon 3 senelik profesyonel sözleşmeye imza atmıştı. Genç oyuncu o dönemde 18 yaşını doldurmadığı için kontratın süresi 3 yılı geçemiyordu. Fenerbahçe, şimdi 5 senelik yeni bir mukavele için Arda’nın ailesiyle görüşmelerini sürdürüyor.

Yönetim, hem yıldız futbolcunun maaşını iyileştirmek hem de serbest kalma maddelerini yeniden düzenlemek istiyor. Arda ve ailesinin de bu fikre sıcak baktığı öğrenildi.