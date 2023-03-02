Fenerbahçe’de çarpıcı Arda Güler gelişmesi!

Fenerbahçe’nin ve Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri de Arda Güler… 18 yaşındaki oyuncu 2019 yılında Sarı-Lacivertliler’in altyapısına transfer olmuştu. Fenerbahçe formasıyla A Takım’a kadar yükselmeyi başaran Arda Güler, gösterdiği performansla taraflı, tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı. Genç oyuncu A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından ay-yıldız forma için de davet edilmişti.

Bu sezon ne yaptı?

Bu sezon dokuzu Spor Toto Süper Lig olmak üzere 18 maçta görev alan Arda Güler, üç kez gol sevinci yaşarken, iki kez de asist yapmayı başardı. Arda Güler özellikle Avrupa Ligi’nde oynadığı dört maçta bir gol ve bir asistlik performansın yanı sıra oynadığı oyunla da Avrupa devlerinin ilgisini çekti.

Masaya oturuyorlar

Sadece Sarı-Lacivertliler’in değil, Türk futbolunun da geleceği gözüyle bakılan Arda Güler, oynadığı her maçta performansıyla göz doldurdu. Fenerbahçe, geçen sene mart ayında genç yetenekle 3 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. O dönemde Arda 17 yaşında olduğu için, kontratın süresi daha fazla olamıyordu. Arda, 25 Şubat’ta 18 yaşını bitirdi. Bunun anlamı, artık daha uzun bir anlaşma yapabilir. Sarı-Lacivertli Yönetim de bunun için kolları sıvadı. Fenerbahçe, iyi ilişki içerisinde olduğu Arda ve ailesiyle bir kez daha masaya oturmaya hazırlanıyor.

30 milyon Euro!

Sarı-Lacivertliler, 18 yaşındaki yıldızla bu kez 5 senelik bir sözleşme imzalamak istiyor. Yönetimin bir hedefi daha var. Şu anki kontratta, bir sezon 1500 dakikanın altında süre alması halinde 5 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Sarı-Lacivertliler bunu kaldırıp, Arda ve ailesiyle ortak belirlenecek ve şarta bağlı olmayan bir serbest kalma bedeli belirlemek istiyor. PSG, Barcelona, Manchester City gibi Avrupa devleri, genç yeteneğin peşinde. Yönetim bu nedenle bedelin en az 30 milyon Euro olmasını planlıyor.