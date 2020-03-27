Fenerbahçe’de ‘corona’ endişesi! Özel ekip görevde…

Dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgınından en çok etkilenen kulüp olan Fenerbahçe’de endişe hâkim. Türkiye’de bilinen ilk corona pozitif futbolcuyu bünyesinde barındıran sarı-lacivertlilerde, bir de sağlık heyeti çalışanında virüs bulunmuştu.

Sözcü Gazetesi muhabiri İrfan Yirmibeş’in haberine göre; Fenerbahçe Beko’da da 6 kişide corona şüphesi bulunuyor. Sarı-lacivertliler, süreci doktorlarla ve Sağlık Bakanlığı’yla birlikte yürütüyor.

Hem futbolcular hem de ilk testlerinde şüphe oluşan basketbol takımıyla ilgili bugün kapsamlı bir açıklama yapılması bekleniyor. İlk testleri negatif çıkan sporcu ve çalışanlara da birkaç gün içinde yeniden test yapılacak.

Virüsün özelliği çerçevesinde testlerin sonuçları değişebiliyor. Öte yandan Fenerbahçe’nin tüm tesisleri de yeniden dezenfekte edilecek. Virüsün kısa süre önce yurtdışından gelen bir futbolcu ile yayıldığı üzerinde duruluyor.

ÖZEL EKİP GÖREVDE

Fenerbahçe yönetimi, hastalık seyrini gözlemlemesi için bir ekip görevlendirdi. Uzman doktorlarında da içinde bulunduğu bu ekip, hem sporcularla görüşüp ihtiyaçlarını karşılıyor hem de hastanede gözlem altında tutulan kişilere moral destek sağlıyor.

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