Fenerbahçe’de devre arası kamp kadrosu belli oldu!

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunda şampiyonluk hedefleyen ve son iki haftada yükselişe geçerek moral depolayan Fenerbahçe’nin devre arası çalışmalarını sürdüreceği kamp kadrosu belli oldu. Hasan Ali Kaldırım, Sadık Çiftpınar ve Miha Zajc’ın tedavileri tesiste devam ederken. Victor Moses ise tedavisini Chelsea’nin tesislerinde sürdürüyor. Öte yandan Emre Belözoğlu hasta olması sebebiyle, Luiz Gustavo, Mauricio Isla ve Jailson Amerika kıtasından seyahat etmeleri sebebiyle kamp kadrosuna 6 Ocak’ta katılıyor.

Fenerbahçe`de hareketli saatler! Ersun Yanal, Hasan Ali`nin sık sık sakatlanmasından şikayetçi. Yönetim sezon sonu milli futbolcuyla sözleşmesini yenilememe kararı aldı. İlgili Haberi Oku

Kamp kadrosu: Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Oytun Özdoğan, Abdullah Yiğiter, Ertuğrul Çetin, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Serdar Aziz, Zanka, Adil Rami, Jailson, Okan Turp, Gürkan Başkan, Nabil Dirar, Emir Miray Köksal, Emre Belözoğlu, Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Emre Nasuh, Max Kruse, Ömer Faruk Beyaz, Deniz Türüç, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Muhammed Gümüşkaya, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç, Yusuf Mert Tunç, Gülhan Üreyen

6 GENÇ İSİM KADRODA

Ayrıca Ersun Yanal tarafından altı tane genç oyuncu da kamp kadrosuna dahil edildi. Ertuğrul Çetin, Gürkan Başkan, Emir Miray Köksal, Emre Nasuh, Ömer Faruk Beyaz ve Gülhan Üreyen devre arası kampında A Takım’la çalışacak.