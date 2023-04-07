Fenerbahçe’de Emre Mor sınıfı geçti!

Emre Mor, genelde bulduğu şansları iyi değerlendirdi. Buna rağmen Jorge Jesus, özellikle ligde öğrencisini 11’de fazla düşünmedi. Emre. ligde en son 15 Ocak’taki Gaziantep maçında 11’de görev yapmıştı. Tecrübeli teknik adam dün sağ kanatta 25 yaşındaki oyuncuyu tercih etti.Yıldız futbolcu, Kayserispor karşısında maça damgasını vurdu. Emre, 8. dakikada ceza sahası içinde Valencia’nın indirdiği topa sol ayağıyla düzgün vurarak şık bir golle takımını öne geçirdi.

Jesus riske etmedi

Başarılı hücum oyuncusu,42’de ise atağı sürükledikten sonra Serdar Dursun’la ver kaç yapıp bu kez sağ ayağıyla ön direğe harika bir şut yolladı ve skoru 2-1’e getirdi. Emre Mor, ikinci yarıda bir sakatlık yaşadıktan sonra Jesus kendisini riske etmedi ve 67. dakikada kenara aldı. Yine bulduğu şansı çok iyi değerlendiren 25 yaşındaki futbolcu, attığı 2 güzel golle galibiyetin mimarlarından biri oldu.

Arda Güler’e 12 dakika yetti

Beşiktaş derbisinin yıldızı olan Arda Güler, kupadaki Kayseri maçına yine kulübede başladı. Jorge Jesus, genç öğrencisini sahaya sürmek için 78dakika bekledi. Skor 3-1’ken oyuna dahil olan Arda, bulduğu kısa süreyi yine çok iyi değerlendirdi. Neredeyse hatasız oynayan 18 yaşındaki yıldız, 90. dakikada golünü atmayı başardı.

Serdar Dursun’dan süper dönüş

Milli forvet, en son 25 Ağustos’taki Austria Wien maçında 11’de şans bulmuştu. Jesus, dün Serdar Dursun’u 11’de görevlendirdi. 31 yaşındaki forvet, Emre Mor’un 2. golünde güzel bir asist yaparken, 59.dakikada kaleci Cenk Gönen’in hatasını iyi değerlendirip takımının 3.golünü kaydetti.Serdar, 90. dakikada ise Arda’ya servis yaptı.

Enner Valencia asistle yetindi

Attığı 30 golle sezona damga vuran Valencia, Beşiktaş derbisini de boş geçmedi, ancak 2. penaltıyı kaçırması maçın kaderini değiştirdi. Ekvadorlu oyuncudün yine 11’de görev yaptı. Tecrübeli hücumcu bu kez ağları sarsamadı, ancak Emre’nin ilk golünde topu indiren isimdi. Valencia, kenara gelirken hem alkışlandı hem yuhalandı.