Fenerbahçe’de Enner Valencia belirsizliği

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Jorge Jesus yönetiminde koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenman; pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

ENNER VALENCIA BELİRSİZLİĞİ

Sakatlığından dolayı Beşiktaş derbisinde forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmayan Enner Valencia’nın durumu belirsizliğini koruyor. Süper Lig’de gol krallığı yarışında lider durumda bulunan ve bu sezon Sarı Lacivertli ekibin hücum tarafında en güvendiği isimlerden olan Ekvadorlu santrforun idman eksikliğinden dolayı salonda çalışarak güç topladığı öğrenildi.