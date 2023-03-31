46.7 F
Los Angeles
31 Mart 2023
AnasayfaAlaturka SporFenerbahçe'de Enner Valencia belirsizliği

Fenerbahçe’de Enner Valencia belirsizliği

Alaturka Online
Alaturka Online

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Jorge Jesus yönetiminde koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenman; pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

ENNER VALENCIA BELİRSİZLİĞİ

Sakatlığından dolayı Beşiktaş derbisinde forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmayan Enner Valencia’nın durumu belirsizliğini koruyor. Süper Lig’de gol krallığı yarışında lider durumda bulunan ve bu sezon Sarı Lacivertli ekibin hücum tarafında en güvendiği isimlerden olan Ekvadorlu santrforun idman eksikliğinden dolayı salonda çalışarak güç topladığı öğrenildi.

Alaturka Spor
Önceki haber
Milletvekili olmak için başvurdu, hırsızlıktan gözaltına alındığı ortaya çıktı
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,400BeğenenlerBeğen
16,219TakipçilerTakip Et
3,502TakipçilerTakip Et
7,711TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States