Fenerbahçe’de Enner Valencia durdurulamıyor! Ekvadorlunun kariyer gecesi

Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Sarı-Lacivertlilerin rakibi karşısında 4-1’lik üstünlüğü bulunuyor.

ARDA GÜLER İLK 11’DE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Kasımpaşa karşısında bir önceki lig müsabakasına göre 2 farklı isme forma şansı tanıdı. Deneyimli çalıştırıcı, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda oynadıkları Ümraniyespor karşılaşmasında Crespo ve Rossi’ye görev vermişti. Jesus, 21. haftada sahasında oynadıkları Kasımpaşa maçında ise Arda Güler ve Miha Zajc’ı sahaya sürdü.

71’DE ÜÇ DEĞİŞİKLİK BİRDEN

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşmadaki ilk değişikliklerini skor 4-1 olduktan sonra 71. dakikada gerçekleştirdi. Arda Güler, İrfan Can Kahveci ve Miha Zajc kenara gelirlerken Diego Rossi, Emre Mor ve Miguel Crespo oyuna dahil oldular.

AYAĞININ TOZUYLA KADIKÖY’DE

Fenerbahçe’nin transferi için kulübü Parma ile anlaşmaya vararak, İstanbul’a getirdiği Jayden Oosterwolde, ayağının tozuyla Ülker Stadı’na geldi. Hollandalı futbolcu, Sarı-Lacivertlilerin Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında oynadığı Kasımpaşa müsabakasını locadan takip etti.

21 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçerek, kendisini Sarı-Lacivertli renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor.

ENNER VALENCIA ŞOV

Fenerbahçe’de şüphesiz akşama damga vuran isim Enner Valencia oldu. Ekvadorlu yıldız; 37, 39, 52 ve 69. dakikalarda attığı toplam 4 gol ile müthiş bir akşam yaşadı.

BATSHUAYI’YE JESUS MÜDAHALESİ

Karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe’nin kazandığı penaltıyı kullanmak adına Michy Batshuayi topu almıştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kenarda Willian Arao ile konuştu ve Brezilyalı oyuncu Batshuayi’nin topu Enner Valencia’ya bırakmasına neden olan mesajı iletti.

Topun başına geçen Enner Valencia, ilk vuruşunda golü bulamamasa da penaltının tekrarı ile takımına beraberliği getirdi.

83’TE KENARA GELDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 83. dakikada Enner Valencia’yı kenara aldı. Luan Peres ile değişen Valencia, tribünlerden büyük alkış aldı.

KARİYERİNDE İLK

Enner Valencia, kariyerinde ilk kez bir maçta 4 gol attı. Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada golcü oyuncu, “Dün, eşim ve çocuklarımla hiçbir maçta 4 gol atamadığımdan konuştuk. Bugün 4 gol attım. Bugün eve gidip hemen ‘Bir maçta hiç 5 gol atmadım’ diyeceğim ki 5 gol atabileyim” ifadelerini kullandı.

11’E DÖNÜŞ İLE KENDİNİ BULDU

Fenerbahçe’de sezona çok iyi başlayan Enner Valencia, bu formunu Dünya Kupası’nda Ekvador forması altında sürdürmüştü. Daha sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzak kalan Enner Valencia, Trabzonspor ve Galatasaray maçlarında 22’şer dakika süre alsa da Gaziantep FK maçı ile ilk 11’e döndü. Gaziantep FK, Ümraniyespor ve Kasımpaşa maçlarının yanı sıra Türkiye Kupası’nda da Çaykur Rizespor karşılaşmasına ilk 11’de başlayan Valencia; bu 4 mücadelede 6 gol atmayı başardı.

GOL KRALLIĞINDA FARKI AÇIYOR

Enner Valencia, Kasımpaşa maçında attığı gollerle bu sezon 17 lig maçında 19 gole ulaştı. Tecrübeli oyuncu, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Valencia’yı 12 golle Fatih Karagümrük’ten Fabio Borini takip etse de Ekvadorlu yıldız, zirvede farkı açmayı başardı.