Fenerbahçe’de Enner Valencia fırtınası sürüyor! Konyaspor karşısında da durdurulamadı

Fenerbahçe’de Enner Valencia fırtınası sürüyor. Sezon sonunda bitecek sözleşmesi nedeniyle ayrılık dedikoduları gündeme gelen Ekvadorlu yıldız, takımını taşımaya devam ediyor.
PENALTIDAN PERDEYİ AÇTI
Fenerbahçe, sol kanatta Lincoln Henrique’nin içeri çevirmek istediği topa Endri Çekiçi’nin ceza sahası içindeki elle müdahalesi sonucunda penaltı kazandı.
13. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Enner Valencia’nın vuruşu iki yan direğe de çarparak ağlara gitti.
DEVRENİN SONUCUNU BELİRLEDİ
İlk yarıda perdeyi açan isim Enner Valencia, kapatan da isim olmayı başardı. 45+6. dakikada Diego Rossi’nin sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkte şık bir şekilde dokunan Enner Valencia, takımı adına farkı 2’ye çıkararak ilk yarının skorunu belirledi.
SON 8 GOLÜN 7’SİNİ ATTI!
Ekvadorlu yıldız, Fenerbahçe’nin Süper Lig’de attığı son 8 golün 7’sine imza attı. 5-1’lik Kasımpaşa galibiyetinde 4 gol, Enner Valencia’dan gelirken diğer golü de Michy Batshuayi atmıştı. Deplasmanda 1-1 sona eren Adana Demirspor mücadelesinde yine Fenerbahçe’ye puanı getiren gol Enner Valencia’dan gelmişti.
Konyaspor mücadelesinde ise Enner Valencia, ilk yarıyı 2-0 önde kapatan takımının gollerine imza atan isimdi.
19 MAÇTA 22 GOL
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Enner Valencia, kariyer sezonunu geçiriyor. Ekvadorlu golcü, 19 Süper Lig maçında attığı 22 gol ile ligin bu alanda zirvesinde yer alıyor.