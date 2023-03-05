Fenerbahçe’de Enner Valencia’nın şovu devam ediyor

Fenerbahçe’nin bu sezonki en formda isimlerinin başında gelen Enner Valencia, kariyer sezonunda şovuna tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Konyaspor maçında ağları iki kez havalandıran Valencia, Tanju Çolak’ı (21 gol) geçerek, kulüp tarihinin ilk 23 haftada en çok fileleri sallayan (22) oyuncusu unvanını elde etmişti. Ekvadorlu forvet, Sarı- Lacivertli forma altında çıktığı 100. mücadelede de hız kesmedi ve Kayserispor deplasmanının henüz 6. dakikasında kafayla maçın ilk golünü atarak, ligde 23 gole ulaştı.

16 golün 10’una imzasını attı

Süper Lig’de takımının son 15 golünün 10’una imzasını atan tecrübeli forvet, son dört lig maçını (8 gol) da boş geçmeyerek, Türkiye kariyerinin en uzun serisini (Mayıs-Ağustos 2022) tekrarladı. 33 yaşındaki futbolcu, 1’i kupa olmak üzere sahne aldığı son 7 resmi sınavında 11 gol ve 1 asistle mücadele etti. Deneyimli golcü, 87. dakikada ise yerini Serdar Dursun’a bıraktı.

‘Kalmak istiyorum’

Maçın ardından Enner Valencia, “Taraftarlarımız yanımızda yoktu, bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Biliyoruz ki yanımızda olmayı çok istiyorlardı. Sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Tabii ki ben de, kalmak istiyorum. Burayı ve buradaki insanları seviyorum. Tabii ki bu durum, anlaşmamıza bağlı” dedi.

Aslıhan Çil