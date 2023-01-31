Fenerbahçe’de Enner Valencia’ya Jorge Jesus dokunuşu!

Fenerbahçe’nin Kasımpaşa’yı 5-1 yendiği maçta attığı 4 golle unutulmaz bir performansa imza atan Enner Valencia, teknik direktör Jorge Jesus’la beraber yakaladığı çıkışı devam ettiriyor. Kariyerinde ilk kez bir maçta 4 gol atan Valencia, 17 lig maçında 19 gol atarak krallık yolunda ilerliyor. Burada Jorge Jesus’un oyuncusuna tanıdığı özgürlük, sağladığı özgüven, verdiği destek ve sürekli şans vermesi etkiliyor. Geçen sezon İsmail Kartal döneminde bir ara formayı unutan Ekvadorlu futbolcu, Jesus ile müthiş bir 2022-23 sezonu geçiriyor.

ALEX VE BOLİC GİBİ

2022 Dünya Kupası’nda da 3 maçta 3 gol atan 34 yaşındaki futbolcu, özellikle Fenerbahçe’de 29 resmi maçta 20 gole ulaştı. Kulüp tarihinde Alex de Souza ve Elvir Bolic’ten sonra bir sezonda en fazla lig golü atan oyuncu olan Valencia, Jorge Jesus’la çok iyi anlaşıyor. Portekizli çalıştırıcının geldiği ilk günden itibaren Ekvadorlu futbolcuyu kullanacağını söylemesi, hata yapsa bile ısrar etmesi, hiç vazgeçmemesi ve üstüne her fırsatta övgülerde bulunması deneyimli yıldızı motive ediyor. Valencia, Jesus’la beraber kariyerinde adeta ikinci bahar yaşıyor.

GOLCÜLERİ PARLATIYOR

Jorge Jesus teknik direktörlük kariyerinde birçok önemli forvet oyuncusunun kariyerine etki etti. Başarılı çalıştırıcı, Benfica, Sporting, Braga, Flamengo, Al Hilal gibi kulüptlerde çalışırken forvetlerinin gol kralı olmasını sağladı, kariyerlerine yön verdi. Benfica’da Oscar Cardozo, Sporting’de Islam Slimani ve Bas Dost, Al Hilal’de Bafetimbi Gomis gibi isimler Jesus’la krallık yaşadı. Benfica’da Darwin Nunez, Jesus sonrası Liverpool’a 100 milyon euroya satıldı. Flamengo’da kariyeri düşüşte olan Gabriel Barbosa, Portekizli hoca ile çıkışa geçti, 5 kupa kazandı. Hatta şu anda Galatasaray’da kadroda düşünülmeyen Seferovic bile Benfica’da Jesus’la bir sezonda 26 gol attı.

İLK 5’TE 2 İSİM

Süper Lig’de gol krallığı yarışında ilk 5’te iki Fenerbahçeli futbolcu bulunuyor. Enner Valencia, 19 golle listesinin zirvesinde yer alırken, Michy Batshuayi de 10 golle 5. sırada bulunuyor. Ligde 20 maçta 51 gol atan Fenerbahçe’de Valencia-Batshuayi ikilisi birlikte 29 gole katkı verdi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Enner Valencia’nın Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Şu anda sarı-lacivertli kulüple Ekvadorlu yıldız arasında görüşmeler devam ediyor. Henüz somut bir adım atılabilmiş değil. Valencia’ya Avrupa’dan bazı kulüplerle ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’dan da takımların ilgisi bulunuyor. Tecrübeli futbolcu henüz kariyeriyle alakalı son kararını vermedi.

SADECE HAALAND

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa’nın beş büyük liginde Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü Enner Valencia bir tek Erling Haaland’la yarıştı. 2 lig maçında 3 ya da daha fazla gol atan Valencia’dan daha çok hat-trick yapan tek isim Manchester City’den Erling Haaland oldu. Norveçli futbolcu 4 maçta bu başarıyı gösterdi.

ARA VERMEDEN DEVAM

Sarı-lacivertliler, Süper Lig’de 22. haftada perşembe akşamı oynayacakları Adana Demirspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Jorge Jesus yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapıldı. Daha sonra sahaya inen futbolcular ısınma ve koşu hareketlerine devam etti. Kasımpaşa önünde forma giyen isimler yenilenme antrenmanı yaptı. Diğer futbolcular da taktik program üzerinde durdu.

GELECEĞE YATIRIM

Ara transfer döneminde önemli hamleler yapan Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde ve Emre Demir heyecanı yaşanıyor. Hollandalı sol beki Parma’dan transfer eden ve İstanbul’a getiren sarı-lacivertliler, Emre Demir’i de bitiriyor. Bu önemli iki taviyeyle beraber kadrodaki potansiyelli genç yıldızların sayısı da artmış oldu. Hem Oosterwolde hem de Emre Demir geleceğe yönelik yatırım olarak sayılıyor.

HOCA ÇOK İSTEDİ

Özellikle sol beke katılan 21 yaşındaki Oostorwolde doğrudan Jorge Jesus’un transferi oldu. Jesus’un sol bek konusunda istediği bir transfer olan Hollandalı futbolcunun direkt takıma katılması bekleniyor. Emre Demir konusunda da Barcelona’ya herhangi bir bonservis ödenmeme şartıyla transferin gerçekleşmesi de önemli bir avantaj olarak görülüyor. Emre Demir konusunda da kısa sürede resmi açıklama bekleniyor.