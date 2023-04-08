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8 Nisan 2023
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Fenerbahçe’de Fatih Karagümrük mesaisi sürüyor

Alaturka Online
Alaturka Online

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 28’inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük’e konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde salonda core çalışmasıyla başlayan antrenman sahada gerçekleştirilen koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam etti. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-Lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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