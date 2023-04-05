Fenerbahçe’de gerçek ortaya çıktı! Ali Koç ve Jesus…

Fenerbahçe’de büyük hüsran… Sarı-Lacivertliler’de 5 yıl önce gerçekleşen değişim çok büyük umutlar, çok büyük başarılar ve çok büyük vizyon vaadediyordu. Bu beklenti Fenerbahçeli üyeleri de ciddi şekilde etkilemişti.

21 bin oyun 16 binini aldı

3 Haziran 2018’de yapılan seçimlerde rekor bir katılım vardı. Oy kullanma hakkına sahip 26 bin 2 kişiden 21 bin 350 kişi oy kullandı ve Ali Koç 16 bin 92 oyla 20 yıldır başkanlık görevinde bulunan Aziz Yıldırım’ı geçerek Fenerbahçe’nin yeni başkanı oldu.

A sınıfı teknik adam bekleniyordu

Ali Koç’un başkanlık koltuğuna oturmasının ardından herkes süperstarların uçaklarının birer birer İstanbul’a inmesini bekliyordu. Oluşacak yıldızlar topluluğunu da yönetecek A sınıfı bir teknik adama takımın emanet edileceği dillendiriliyordu.

‘Siz benim vizyonumu anlayamamışsınız’

Başkan Ali Koç, Philippe Cocu tercihiyle şaşırttı. Ancak bu sürpriz birliktelik çok uzun sürmedi. Ligde 10 haftada alınan 2 galibiyet Hollandalı hocanın sonunu getirdi. Tribünler, 2013-2014 sezonunda son şampiyonluğu kazandıran Ersun Yanal’ın adını bağırdı ancak Fenerbahçe’nin patronu, “Siz benim vizyonumu anlamamışsınız” diyerek sert bir şekilde Yanal kapılarını kapatmıştı. Fakat Cocu sonrası yardımcısı Erwin Koeman’ın da macerası kısa sürdü. Tecrübeli hoca da yalnızca 5 maçta takımın başında kalabildi.

Yanal umut verdi ama başaramadı

Ali Koç sonrasında ise Ersun Yanal’ı teknik adamlık koltuğuna oturttu ve Kanarya son haftalarda küme düşme hattından uzaklaşarak sezonu 6. sırada tamamladı. Ersun Yanal ikinci sezonu umut verse de 24 hafta takımda kalabildi. Sezon Tahir Karapınar yönetiminde tamamlanırken Sarı-Lacivertliler 7. sırada ligi bitirdi.

En çok yaklaştığı sezonda 3. oldu!

Bir sonraki sezona ise Alanya’da kısıtlı imkanlarla oynattığı futbolla dikkat çeken Erol Bulut’la başlandı. 40 haftalık maratonun 30. haftasında Erol hocayla yollar ayrıldı, takım sportif direktör Emre Belözoğlu’na emanet edildi, Fenerbahçe şampiyonluğa en çok yaklaştığı sezonu yaşadı ve zirvenin 2 puan gerisinde sezonu 3. tamamladı.

İkinci Pereira dönemi

Ali Koç ve kurmayları yine çareyi teknik adam değişikliğinde buldu ve yine eskiye gidildi! 2015-2016 yılları arasında Kanarya’yı çalıştıran ve eleştirilerle sezonu tamamlayan Vitor Pereira’yla 2021-2022 sezonu başında yine anlaşıldı. Sarı-Lacivertliler’in patronunun sabırsızlığı söz konusu dönemde de devam etti. Portekizli çalıştırıcı 17. hafta sonunda gönderildi. Sezonu yine bir başka eski teknik adamı İsmail Kartal’la tamamlayan Fenerbahçe’de camia tecrübeli hocanın kalmasını istedi.

3 açıklandı, 7’ye dayandı!

Başkanlık döneminin 5. yılında şampiyonluğa ulaşmak ve taraftarıyla barışmak isteyen Ali Koç, Kartal’a özel törenle veda etti ve takımı Jorge Jesus’a emanet etti. Kurt hocanın gelişi büyük sükse yaratırken maaşı da konuşuldu. Fenerbahçe yıllık 3 milyon Euro olarak açıklarken Portekiz basını net 5 milyon Euro, ekibine 1.5 milyon Euro ve tüm heyete bonusların olduğunu iddia etti. Jesus’un maaşı ismi nedeniyle çok gündem olmasa da sonuç yine değişmedi! Fenerbahçe zirve yarışının gerisinde kaldı, Jesus eleştirilerle topa tutuldu.

Acı tablo ortada

‘Gönderilecek mi gönderilmeyecek mi?’ ikilemine Başkan Koç dünkü idmanı ziyaret edip, Jesus’la el ele poz vererek son noktayı koydu. Ali Koç takıma ve hocaya şampiyonluk yolunda destek verdi. Tüm bu gelişmeler sonrasında ise Ali Koç ve Jesus’un yarattığı acı tablo ortaya çıktı.

Yenilmezlik serileri sona erdi

Ali Koç, 2018’de başkanlık için yarışırken taraftara, “Mutlu olmaya, gurur duymaya hazır olun” sözleriyle seslenmişti. Başkanlık koltuğunda 5. senesini geçiren Koç, ne şampiyonluk ne de kupa gördü. Yetmedi, Kadıköy’de 20 yılı aşan ‘yenilmezlik’ serileri bir bir sona erdi.

Ezeli rakiplerine kaybetti

Giresunspor, tarihinde ilk kez güçlü rakibini deplasmanda yendi. Trabzonspor, Ülker Stadı’nda 23 sene sonra kazandı. Galatasaray’ın ezeli rakibi karşısındaki 21 yıllık kâbusu bitti. Üstelik Aslan, Kadıköy’de son 4 maçta 3 galibiyet elde etti.

21 yıl sonra…

Gençlerbirliği ve Göztepe de 21 yıl sonra Sarı Lacivertliler’i mabedinde yendi. Beşiktaş 15 senenin ardından Ülker Stadı’ndan zaferle ayrıldı. Önceki gün Kadıköy’de yine bir ilk yaşandı. 1988 yılından beri teknik direktörlük yapan Şenol Güneş, Fenerbahçe deplasmanında ilk galibiyetine, üstelik takımı 1-0 yenikken ve 51’de 10 kişi kalmışken 4-2’lik skorla ulaştı.

‘Yönetim istifa’ sesleri

Önce başkan adaylığı döneminde, ardından 2021 yılındaki bir basın toplantısında, “Ben istenmediğim yerde durmam” açıklaması yapan Ali Koç’a Beşiktaş maçında büyük tepki vardı. Stadın dört bir yanı, “Yönetim istifa” sesleriyle inledi. Taraftarlar, mücadele bitiminde ise stadın protokol çıkışında protestoya devam etmek için toplandı. Emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Ali Koç’a yönelik ‘istifa’ tezahüratları bir süre stat dışında da sürdü.

Tarihe geçti!

Jorge Jesus’un gelişiyle birlikte transfere büyük bütçe ayıran Kanarya bu sezon tam 43.7 milyon Euro harcadı. Fenerbahçe tarihinin bir dönemde en çok para harcadığı sezon olarak kayıtlara geçen bu yılda bu rakamlara rağmen Fenerbahçe’nin yine transferleri büyük eleştiri aldı.

Transfer edildi, lisansı çıkarılmadı, gönderildi

Özellikle Jesus nedeniyle daha çok Portekizce bilen oyunculara yönelen Kanarya’da bonservisine 4.25 milyon Euro ödenen ve ilk yarı lisansı çıkarılmayan, ikinci devre de Braga’ya kiralanan Bruma transferi başta olmak üzere birçok isim katkı veremedi. Bonservisine 5.23 milyon Euro verilen Luan Peres sakatlıklardan başını kurtaramadı ve dakika bazında 8 maç oynayabildi.

Galatasaray’a atılan çalıma pişman oldular

Galatasaray’la girilen transfer yarışında 4.68 milyon Euro’ya renklere bağlanan ve Sarı-Kırmızılılar’a çalım atılan Joao Pedro da beklentilerin altında kaldı. Dakika bazında 9 maçta görev yapabilen Brezilyalı futbolcu 2 gol, 1 asistle oynadı. 1.4 milyon Euro’ya kiralanan Gustavo Henrique de eleştirilere rağmen yaklaşık 20 maçta şans buldu.

5’in 4’ü Portekizce konuşuyor!

Alioski de dakika bazında 11 karşılaşmada şans buldu, Ferdi Kadıoğlu’nu kesemedi. O da performansıyla sınıfta kalırken bizzat Jesus’un istediği bu 5 transfer büyük yük yarattı. Özellikle bu 5 oyuncunun 4’ünün de ana dilinin Portekizce olması dikkat çekti.

Tam 81 transfer yapıldı

Ali Koç’un da 5 yıllık karnesi sınıfta kaldı. Sahadaki sonuçlardan tepki alan Sarı-Lacivertliler’in patronu transfer konusunda da büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Neredeyse her sezon sil baştan kadro kuran Fenerbahçe, Ali Koç döneminde tam 81 transfer yaptı, 125.7 milyon Euro harcadı!

Hiç oynamayanlar var

Kanarya’nın transferlerden katkı alamaması normal karşılanabilir fakat bazı oyuncular neredeyse hiç Sarı-Lacivertli formayı giyemedi! Steven Caulker, Bruma, Yasir Subaşı, Murat Sağlam, Çağtay Kurukalıp, İsak Vural, Burak Kapacak, Tiago Çukur ve Barış Sungur bu isimlerden birkaçı…

İşte 2000 yılından sonra Fenerbahçe’nin transfer harcamaları:

2022-2023: 43.7

2021-2022: 16.8

2020-2021: 20.6

2019-2020: 18.5

2018-2019: 26.1

2017-2018: 20.6

2016-2017: 7.1

2015-2016: 42.6

2014-2015: 0

2013-2014: 30.2

2012-2013: 33.9

2011-2012: 35.3

2010-2011: 23.6

2009-2010: 31.2

2008-2009: 20.5

2007-2008: 7.9

2006-2007: 24.7

2005-2006: 9.2

2004-2005: 16.0

2003-2004: 7.3

2002-2003: 12.3

2001-2002: 3.5

2000-2001: 22.7

Fenerbahçe’nin Ali Koç döneminde sezon sezon yeni transfer sayısı:

18-19: 17

19-20: 14

20-21: 22

21-22: 10

22-23: 18