Fenerbahçe’de hareketli saatler!

İrfan Yirmibeş – Türkiye Futbol Federasyonu’nun limit arttırımının ardından mali anlamda sıkıntıya giren Fenerbahçe’de zor da olsa transfer hareketliliği yaşanıyor. Gazeteniz SÖZCÜ, sarı-lacivertli kulüpte yaşanan gelişmeleri açıklıyor. Sol bek transferi isteyen Teknik Direktör Ersun Yanal, Hasan Ali’yi takımda görmek istemiyor. Yanal, milli futbolcunun sürekli sakatlanmasından dolayı sol bekte sancılı bir dönem yaşadıklarını yönetime iletti. Yönetim de Hasan Ali’yle sözleşme yenilememe kararı aldı.

Fener, Roma’nın 1+1 yıllık yeni mukavele teklifini reddettiği iddia edilen Aleksandar Kolarov’la yeniden masaya oturdu.

Kanarya’nın sol bekteki ilk hedefi geçen sezondan bu yana Aleksandar Kolarov. Sırp yıldızın Roma’nın 1+1 yıllık yeni mukavele teklifini reddettiği İtalyan basınında yer aldı. Yönetim, Mirsad Türkcan aracılığıyla süper solaka teklifini iletti. Fenerbahçe, Kolarov hasretini sezon sonu bitirmek için şimdiden görüşmelere başladı. Yanal, devre arası için bir sol bek transferi istiyor ama mevcut maddi durumdaki borçlar nedeniyle bu bölgeye bir transferin gerçekleşmesi zor gözüküyor.

Malatyaspor’a Guilherme için Alper Potuk ve Mehmet Ekici teklifi yapıldı. Sambacı devre arasında Fener’e gelebilir

Fenerbahçe’nin devre arası transfer döneminde kadroya katması mümkün isimlerin başında Malatyasporlu Guilherme geliyor. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı orta saha için Alper Potuk ve Mehmet Ekici’yi teklif etti. İtalya 2. Lig ekiplerinden Benevento’dan 2 yıllığına kiralanan Guilherme’nin Doğu kulübüyle sözleşmesi 1.5 yıl sonra bitiyor. Brezilyalı yıldızın kontratında söz sahibi olan Malatyaspor, 2 yıldızın takasına sıcak bakıyor.