Fenerbahçe’de herkes değişiyor ama onun yeri garanti!

Sarı-Lacivertliler, Kayserispor maçının provalarını dün sisli bir havada gerçekleştirdi. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından antrenmanın ana bölümünde taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Bireysel çalışmaların ardından idman sonlandı. Sakatlıklarını yeni atlatan Luan Peres ve Michy Batshuayi, kendileri için hazırlanan özel programı uyguladı. Gribal enfeksiyon nedeniyle tedavi olan Arda Güler ise antrenmanda yer almadı. Hazırlıklar bugün yapılacak antrenman ile devam edecek.

2 kritik deplasman

Fenerbahçe, 6 günde 2 çok önemli deplasman maçına çıkmaya hazırlanıyor. Jorge Jesus ve öğrencileri önce cumartesi günü ligde Kayserispor’a konuk olacak. Lider Galatasaray’la aradaki puan farkını korumak için Sarı-Lacivertliler’in formda rakibini yenmekten başka çaresi yok. Fenerbahçe, 9 Mart Çarşamba günü ise İspanya’da Sevilla ile Avrupa Ligi son 16 turundaki ilk maçına çıkacak. Kanarya, sıkıntılı günler geçiren KırmızıBeyazlılar karşısında rövanş için avantajlı bir skorla sahadan ayrılmaya çalışacak.

36’da 36…

Attila Szalai, gerçek anlamda Jorge Jesus’un vazgeçilmezi konumunda. Yaptığı rotasyonlarla gündeme gelen, savunma kurgusunu sürekli değiştiren Jesus, sadece 25 yaşındaki öğrencisinden formayı almadı. Bu sezon sağ bekte Ferdi ve Osayi Samuel, stoperde Serdar Aziz, Luan Peres, Gustavo Henrique, Samet Akaydın, sol bekte ise Ferdi, Alioski ve Lincoln değişerek görev yaptı. Yanındaki arkadaşları sürekli değişse de Szalai, Fenerbahçe’nin bu sezon oynadığı 36 resmi maçın tamamında süre alarak müthiş bir istatistiğe imza attı. Macar yıldız, Süper Lig’de ise 22 mücadelenin hepsinde 90 dakika sahada kalan tek Fenerbahçeli oyuncu oldu.

İlk maçını kaçırabilir

Performans olarak Jesus’un kendisinden vazgeçmemesinin yanı sıra, bu sezon birçok takım arkadaşının aksine Szalai hiç sakatlık sorunu yaşamadı, cezalı duruma da düşmedi. Ancak başarılı savunmacı, yakında ligde ilk kez maç kaçırabilir. Şu anda 3 sarı kartla sınırda olan Szalai, bir sarı kart daha görmesi halinde, sonraki maçta cezalı olacak.