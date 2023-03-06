Fenerbahçe’de iki imza! Resmi açıklama çok yakın

Süper Lig’de ikinci durumda olan Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu Samet Akayadın ve Oosterwolde ile güçlendirirken iki önemli imzada da sona yaklaştı. İşte haberin ayrıntıları…

Son 7 sezonun en iyi performansı

Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında kazanarak ligde 23 karşılaşma sonunda hanesine 51 puan yazdırdı. Sarı-Lacivertliler, 2.22 puan ortalamasıyla; Van Persie, Nani, Kjaer, Alves, Meireles, Sow ve Markovic gibi yıldızların olduğu 2015-16 sezonundan (2.3 ortalama) sonraki en iyi istatistiği yakaladı.

Atletico Madrid, Sevilla’yı dağıttı!

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki rakibi Sevilla, İspanya La Liga’nın 24. haftasında Atletico Madrid’e karşı ağır bir yenilgi aldı. Sevilla, 7 gollü maçta Gueye’nin kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı. Maçta bir de penaltı kaçtı. Civitas Metropolitano’da oynanan mücadeleyi ev sahibi Atletico Madrid 6-1 kazanırken goller; 23 ve 26. dakikalarda Memphis Depay, 53. dakikada Antoine Griezmann, 69. dakikada Yannick Carrasco ve 76 ile 90+2’de Alvaro Morata’dan geldi.

İki imza geliyor

Sarı lacivertlilerde takımın geleceği olarak görülen Arda Güler ile birlikte sözleşmesi sona erecek olan takım kaptanı Altay Bayındır konusunda herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığı belirtilirken iki oyuncuyla da imzanın 1 aylık süreç içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

18 yaşında giren Arda Güler’e profesyonel imza geliyor

25 Şubat’ta 18 yaşına basan Arda Güler’in geçen yıl imza attığı 3 yıllık sözleşmesi profesyonele dönse de yönetim bu süreci hem 5 yıla çıkarmak hem de hem oyuncunun hem de kulübün menfaatlerine yönelik değişiklikler yapmak istiyor. Yeni sözleşme için Arda’nın ailesi ve kulübün uyum içinde bir süreç yürüttüğü, 1 ay gibi bir süre içinde genç yıldıza yeni sözleşme imzalatılacağı öğrenildi. Arda Güler süreciyle bizzat başkan Ali Koç’un ilgilendiği, her adımda futbolcunun geleceğinin dikkatli ve titiz bir çalışmayla gözetildiği bilgisi de edinildi.

Aldığı süreler artacak

18 yaşına girdikten sonra ilk kez Kayseri maçında 11”de sahaya çıkan Arda Güler’in verilen görevi başarıyla yerine getirerek hocası Jesus’un gözüne girdiği öğrenildi. Portekizli teknik adamın özel ilgisi sayesinde gerek fizik olarak, gerek oyun yapısı olarak geliştiği belirtilen Arda’nın önümüzdeki süreçte daha fazla süre alması bekleniyor.

Kaptan Altay Bayındır’da da yeni sözleşme konusunda sorun yok

Son Kayserispor maçına kritik kurtarışlarıyla imza atan Altay Bayındır’la yürütülen sözleşme görüşmelerinde olumsuz bir durumun yaşanmadığının özellikle altı çizildi.

Kulüp kaynakları konu ile ilgili olarak “Fenerbahçe Altay’la devam etmek istiyor, Altay da Fenerbahçe’de kalmak istiyor. Dolayısıyla bir tıkanma, bir kriz asla oluşmadı. Görüşmelerde acele edilmeden detaylar zamana yayılınca ortaya para veya Avrupa’da oynama isteği gibi iddialar ortaya çıktı. Altay bu takımın kaptanıdır, Fenerbahçe’den ayrılma gibi bir durum ortada yoktur” denildi.