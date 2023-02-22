Fenerbahçe’de iki yıldızla görüşmeler yeniden başlıyor

Fenerbahçe, Süper Lig’e deprem felaketi nedeniyle verilen aradan Konyaspor mücadelesiyle dönecek. Erteleme maçında Konyaspor ile karşılaşacak Sarı-Lacivertliler’de yönetim de kadro adına çalışmalarını sürdürüyor.

KONYA MAÇINDA PATRON DEUS

Jorge Jesus, Adana Demirspor maçının bitiminin ardından hakem Ali Palabıyık’a tepki göstermiş ve kendisine kırmızı kart çıkmıştı. Portekizli hoca bu nedenle Konyaspor mücadelesinde kulübede olamayacak. Tecrübeli çalıştırıcı, bu karşılaşmada tüm yetkiyi yardımcısı Joao de Deus’a verecek.

İki futbol adamı, zorlu karşılaşmada yaşanabilecek senaryoları göz önüne alarak farklı planlar üzerinde çalışıyor.

DEPREMZEDELER İÇİN ZENIT İLE MAÇ

Sarı-Lacivertliler ile Rus ekibi, 23 Mart’ta Türkiye’de bir hazırlık maçı oynama konusunda anlaştı. Bu karşılaşmadan elde edilecek tüm gelir, depremzedeler için kullanılacak.

Zenit’li yönetici Alexander Medvedev yaptığı açıklamada, “Bu ortak bir fikirdi. Fenerbahçe, gelirin depremden etkilenenlere bağışlanması için öneride bulundu. Biz de bunu destekledik” ifadelerini kullandı.

‘BARÇA OLMADI FENER’E GELDİM’

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen, 42 yaşında olmasına rağmen İspanya 5. Ligi’nde Rota formasıyla kariyerine devam eden Daniel Güiza, Relevo’ya konuştu.

Sarı-Lacivertliler’de birlikte çalıştığı hocası Aragones’e yağdıran tecrübeli forvet, “O benim babam, hatta büyükbabam. Kulübünde başarılı olan birini EURO 2008’e götürecek cesareti vardı. 2008’de Barcelona’ya imza atacaktım ama orada güçlü olan bazı oyuncular beni istemedi. Ben de bunun ardından Fenerbahçe’ye transfer oldum” dedi.

SERDAR DURSUN’A ÇİFTE TALİP

Tecrübeli oyuncu, tekliflere rağmen Fenerbahçe’de forma savaşını sürdürme kararı almıştı. Ancak Serdar Dursun’a sürekli talip çıkmaya devam ediyor.

Rusya’dan Khimki ve Polonya’dan Rakow, Milli forveti kadroya katmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Sarı-Lacivertli Yönetim’in kararı Serdar’a bıraktığı belirtildi. Deneyimli oyuncunun önceliği kalmak olsa da teklifleri dinleyeceği öğrenildi.

ALTAY & VALENCIA GÖRÜŞME ODASINA

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan iki yıldızla yürütülen görüşmelere deprem felaketi nedeniyle ara verilmişti. Yönetimin bu hafta Altay ve Valencia’nın menajerleriyle yeniden masaya oturması bekleniyor.

Fenerbahçe’de sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimler arasında iki oyuncu ön plana çıkıyor: Altay Bayındır ve Enner Valencia… Altay’a özellikle İtalya Ligi’nden yüksek ilgi var. Valencia ise Güney Amerika’dan birçok takımdan teklif aldı. Son olarak Brezilya ekibi Internacional, tecrübeli golcüye teklifte bulundu. Sarı-Lacivertliler ile iki oyuncu arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sekteye uğramıştı. Taraflar bu hafta yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor.

Teklifleri rafa kaldırdı

Kaptan Altay ile daha önceden yapılan görüşmelerde maaş konusunda orta yol bulunamamıştı. 24 yaşındaki file bekçisi, her şeye rağmen yurt dışından gelen teklifleri rafa kaldırdı ve önceliği Fenerbahçe ile sözleşme uzatmaya verdi. Yapılacak görüşmede iki tarafın da adım atarak anlaşmaya yaklaşması bekleniyor. Enner Valencia ile yapılan pazarlıklarda ise para konusunda bir sıkıntı yok. Ancak 33 yaşındaki oyuncunun 2+1 yıllık kontrat istemesi nedeniyle el sıkışılmadan masadan kalkılmıştı.

‘İmzalamayı umuyoruz’

Valencia’nın önceliği de Fenerbahçe’de kalmak. Ekvadorlu oyuncunun menajeri Vargas da yaptığı son açıklamada, “Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamayı umuyoruz. Enner, kulübünde çok mutlu. Ama henüz anlaşmaya varamadık. Görüşmelerimiz devam edecek” ifadelerini kullanmıştı. Yönetim, iki yıldızın da sözleşme sıkıntısını bir an önce hallederek tamamen sahaya odaklanmalarını sağlamak istiyor.