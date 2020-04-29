Fenerbahçe’de ilk hedef Hırvat hoca Nenad Bjelica!

Ersun Yanal’ın halefini bulmak için hummalı bir çalışma sürdüren F.Bahçe yönetimi, ilk teklifini Dinamo Zagreb ile yolları ayrılan Nenad Bjelica’ya yaptı. Hırvat teknik adam ile telefonda görüşen yöneticiler, kendisine kulübün şartlarını anlattı.

Sarı-lacivertliler, sunulan teklife sıcak bakan ve Avrupa’da kendini kanıtlamak isteyen Blejica ile anlaşmaya oldukça yakın. Son dakika bir sürpriz olursa eğer yönetim diğer adaylara yönelecek.

48 yaşındaki çalıştırıcı, sunulan şartları ve sarı-lacivertlilerin ekonomik profilini uygun buldu. Kulüpte yapılan toplantıların ardından durumun kısa vadede resmi bir sonuca bağlanması bekleniyor. Fenerbahçe’nin Bjelica süreci olumsuz sonuçlanmadığı takdirde diğer adaylarla temasa geçmeyeceği öğrenildi.

Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, ülkesi Hırvatistan’da Dinamo Zagreb ile iki kez ligde ipi göğüslerken, 1 de kupa şampiyonluğu kazandı. Başarılı teknik adam Dinamo Zagreb ile 99 maça çıktı ve 2,3 puan ortalaması yakaladı.