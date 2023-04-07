Fenerbahçe’de İsak Vural gerçeği! TFF’ye ayrılık bildirilmişti

Süper Lig’de sahasında 10 kişi Beşiktaş’a 4-2 mağlup olan Fenerbahçe’de yönetim ve teknik ekibe yönelik tepkiler sürüyor. Sarı-lacivertlilerin şimdi de gelecek adına büyük ümitler beslenen yeteneğini kaybetti. Fenerbahçe sözleşme fesih bilgilerini TFF’ye bildirdi. Transferin perde arkasındaki gerçek ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Fenerbahçe’de ilk etapta kadroda yer bulması zor gözüken genç oyuncular devre arasında kiralık olarak gönderildi. Sarı-lacivertlilerde forma şansı bulmakta zorlanan İsak Vural, Eyüp Akcan ve Çağtay Kurukalıp kiralık olarak takıma veda etti. Fenerbahçe’nin Barcelona’dan kadrosuna dahil ettiği Emre Demir ise kiralık olarak Samsunspor’un yolunu tuttu.

ISAK VURAL, İSVEÇ’E GİTTİ

Sarı-Lacivertlilerin geçen sezon akademiye transfer ettiği 16 yaşındaki yetenek, doğduğu ülke olan İsveç’e döndü. İsak Vural, kiralık olarak Hammarby kadrosuna katılmıştı.

Fenerbahçe, 28 Şubat 2022’de İsak Vural’ı kadrosuna kattığını resmen açıklamıştı. Genç yaşta kanıtladığı yeteneğiyle dikkat çeken ve Portekiz ekibi Benfica’ya transfer olan genç oyuncu, Fenerbahçe’nin geleceği adına büyük önem taşıyan isimlerden…

ALİ KOÇ’TAN BÜYÜK ÖVGÜ GELMİŞTİ

Fenerbahçe; 17 Mart 2022’de futbol yapılanması kapsamında genç oyuncular Ferdi Kadıoğlu (4 sezon), Arda Güler (3 sezon), Muhammed Gümüşkaya (4 sezon), Melih Bostan (5 sezon), Osman Ertuğrul Çetin (2+1 sezon) ve İsak Vural (3 sezon) ile yeni sözleşmeler imzalamıştı. Burada konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İsak Vural için övgü dolu ifadeler kullanmıştı.

Yaptığı açıklamada Ali Koç, “Evet, İsak Vural; takımımızın en yeni üyesi, bu masanın en genç üyesi, onu Ferdi ile Arda’ya teslim ettim. Ferdi’nin hikayesi çok benzer, Avrupa’dan gelmesi, annesi-babası vs. hatta pozisyonları bile… Arda’yla da oda arkadaşılar. Saf bir yetenek, kendisini keşfetmeye gerek yok zaten Avrupa futbolunu takip eden herkes biliyordu. Onu büyük kulüplerden cezbetmemiz aslında çok da düşündüğümüz bir konu değildi ama kısmet. Kısmete inanıyorsanız kısmette bir şey olacaksa öyle ya da böyle oluyor. Birçok kulübün de peşinden koştuğu İsak ki dört lisan biliyor ve şu an Fenerbahçemizde. O da ana dili Türkçe olmadığı için İngilizce konuşacak. Fakat Ferdi’nin annesi Kanadalı, babası Türk; burada da baba Türk, anne İsveçli ve 12 yaşından beri de Portekiz’de. Bu hikayeyi bir gün daha kapsamlı anlatırız. Ama tek bir sebep vermem gerekirse İsak’ın babası Türkiye’den kopmuş olmalarına rağmen fanatik derecede Fenerbahçeli. Bütün maçlarını seyrediyorlar, dolayısıyla evlatlarını da öyle yetiştirmiş ve bir kızı, iki oğlu var. Dolayısıyla İsak, Türkiye’de pek yaşamadı, tatile geliyordu ama babasından dolayı Fenerbahçe’yi yaşadı. İsak, doğduğundan beri Fenerbahçe’yi yaşıyor. Herhalde masadaki en heyecanlı kişi de odur, çünkü aramıza çok yeni katıldı. Ondan da çok büyük beklentilerimiz var. Bizim A Takımda idman yapacak, U19 sizlerle birlikte olacak. Biliyorsunuz U19’un şampiyonluk şansı çok yüksek. Tabii Arda’nın da oraya çok büyük katkıları vardı, Arda daha sürekli ve kalıcı bir şekilde A Takıma geçince biraz eksikliği hissedildi. İnşallah eksikliği de İsak dolduracaktır. Kendisine de söylüyorum; ‘senden beklenti büyük’. Hepinizden beklenti büyük ama her şeyin yeri ve zamanı vardır. Onun için çok büyük sabır ve desteğe de ihtiyacı olacaktır. Tüm bu masada olan arkadaşlarımız gibi kendisinin de çok uzun süreler Fenerbahçe’ye hizmet edeceğine, hem sportif anlamda hem de ekonomik anlamda Fenerbahçe’ye katkıları olacağına inanıyorum, düşünüyorum. Onun da yolu açık olsun” demişti.

17 Mart 2022’de düzenlenen basın toplantısında Ali Koç’tan sonra söz alan İsak Vural ise çocukluğundan bu yana kalbinde bu renkler olduğunu belirtmişti. Yaptığı açıklamada genç oyuncu, “Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sabah bir mesaj almıştım, bugün söylemem gerekenlere dair ama onları söylemeyeceğim. Ben, kalbimde olan bu renklere olan aşkı kendi kelimelerimde tasvir edeceğim. Ben, sarı lacivert renklerle doğmuş, sarı lacivert formalarla büyümüş bir çocuk olarak hep bu güzel stadyumda, dünyanın en iyi taraftarlarına karşı oynamanın hayaliyle büyüdüm. Gerçekten burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Babam ve büyükbabam onlar iyi bir Fenerbahçe taraftarıydı. Ne mutlu ki bunu bana aşıladılar. Gerçekten çok mutluyum. Bu takıma yardım edebilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. İyi ki Fenerbahçe” ifadelerini kullanmıştı.

F.BAHÇE TARİHİNE GEÇMİŞTİ

19 Nisan 2022’de Fenerbahçe, dostluk maçında Shakhtar’ı konuk etmişti. O dönemde takımın başında bulunan İsmail Kartal, 75. dakikada İsak Vural’ı oyuna almıştı ki 15 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe tarihinde bu formayı giyen en genç isim olmuştu.

İSVEÇ BASINI: SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

İsak Vural’ı kiralık olarak kadrosuna katan Hammarby, oyuncunun lisansını çıkarmamış ve bu nedenle genç oyuncu, pilot takım ile çalışmalarda yer almıştı. Hammarby’nin oyuncunun bonservisini almak istediği belirtiliyordu. Şimdi ise çok daha dikkat çekici bir hamlenin gerçekleştiği iddia edildi.

İsveç basınından Fotboll Direkt’in haberine göre Hammarby, İsak Vural’ı bonservis bedeli ödemeksizin kadrosuna katıyor. İsveç basınının iddiasına göre İsak Vural, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshetti.

Hammarby’nin böylece transferi bitirdiği ve İsak Vural ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığı ifade edildi. Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanacağı iddia edilmekte.

TFF’YE BİLDİRİLDİ

İsak Vural’ın sözleşme fesih bilgileri Fenerbahçe tarafından TFF’ye bildirildi. TFF’ye bildirilen tarihe göre Fenerbahçe 3 Nisan tarihinde İsak Vural’ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

SÖZLEŞMEDE ‘GERİ ALMA’ ŞARTI

Skorer’in edindiği bilgiye göre 18 yaşın altındaki futbolcuların kiralık gönderilememesi gerekçesiyle Fenerbahçe, İsak Vural’ı geri alma koşulu ile Hammarby’e gönderdi. Genç futbolcunun sözleşmesi feshedilmiş olarak TFF’ye bildirilse de Fenerbahçe, İsak Vural’ı 18 yaşını tamamladıktan sonra geri alabilecek.