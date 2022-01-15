Fenerbahçe’de İsmail Kartal 2421 gün sonra kulübede!

Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğuna oturan İsmail Kartal, 2421 gün sonra yeniden sarı lacivertli kulübün yedek kulübesinde maça çıkıyor. Sarı lacivertlilerin Antalyaspor deplasmanında sahne alacak olan İsmail Kartal’ın teknik heyeti de netleşti.

Sezon sonuna kadar takımın emanet edildiği İsmail Kartal, 6.5 yılı aşkın bir süre sonra yeniden Fenerbahçe kulübesinde sahaya çıkıyor.

Takım otobüsünün kurşunlanması sürecinde, kaçan şampiyonluk sonrası 30 Mayıs 2015’te sarı-lacivertlilere veda eden tecrübeli çalıştırıcı, Antalya’da yeni bir sayfa açıyor. Kartal, galibiyetle başlamak ve takımını üst sıralara taşımak istiyor. Fenerbahçe’de teknik heyet de netleşti. Recer Karatepe, Sercan Terzioğlu ve Kemal Kurak yardımcı antrenör olarak ekibe dahil edildi.

Muhtemel 11’ler

Antalyaspor : Boffin, Veysel, Kudryashov, Naldo, Bünyamin, Poli, Ribeiro, Güray, Amilton, Crivelli, Doğukan.

: Boffin, Veysel, Kudryashov, Naldo, Bünyamin, Poli, Ribeiro, Güray, Amilton, Crivelli, Doğukan. Fenerbahçe: Berke, Osayi, Tisserand, Kim Min Jae, Ferdi, Gustavo, İrfan can, Mesut Özil, Rossi, Pelkas, Serdar Dursun.

FENER’DE EKSİK ÇOK

Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında sakatlıktan yeni çıkan Berisha dışında, grip olan Novak ve Valencia ile bağırsak enfeksiyonu yaşayan Szalai’den yoksun. Crespo, Altay ve M. Hakan diğer eksikler. Antalya’da ise Amilton ile yollar ayrıldı.

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