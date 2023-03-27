Fenerbahçe’de İsmail Yüksek’in bonservis bedeli belli oldu

Süper Lig’de bu sezon ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe’de genç yetenekler gösterdikleri performanslarla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu’nun yanı sıra İsmail Yüksek de bu sezon başarılı bir performansa ortaya koyuyor. Jorge Jesus’un takımın başına geçmesinin ardından transfer olduğu günden bu yana başka takımlara kiralanan 24 yaşındaki başarılı futbolcu, hazırlık döneminde kendisini göstermeyi başardı.

Çok sık forma şansı bulamasa da İsmail Yüksek, Jorge Jesus’un kendisine görev verdiği anda bu şansı çok iyi değerlendirdi. Bu performansı da Avrupa’nın dikkatini çekti ve genç futbolcu için teklifler Fenerbahçe’ye gelmeye başladı.

20 MİLYON EURO’DAN KAPIYI AÇTI

Fenerbahçe’nin genç yıldızlarına gelen teklifler gündemden düşmüyor. Son olarak İsmail Yüksek için Fenerbahçe’ye fiyat sorulduğu ve Sarı-Lacivertli kurmayların 20 milyon Euro fiyat bildirdiği iddia ediliyor.

Gelen bilgilere göre; Avrupa’nın önde gelen iki kulübünün yetkilisi İsmail Yüksek için Fener yönetimi ile temasa geçti.

FENERBAHÇE’NİN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Sarı Lacivertli yönetiminin her iki temsilciye de “İsmail bizim için çok değerli bir oyuncu. Değerini katlayacağını umuyoruz. Kendisi ile yeni sözleşme uzattık. Satmak gibi düşüncemiz yok ama 20 milyon Euro ve üstündeki tekliflerle ilgilenebiliriz. Zaten yakın gelecekte İsmail’in bu fiyatın da üstünde bir değere sahip olacağına inanıyoruz” cevabını verdiği öğrenildi.

AVRUPA’NIN DİKKATİNİ ÇEKMEYİ BAŞARDI

Her iki menajerin de Fenerbahçe’nin istediği fiyatı fazla bulduğu da gelen haberler arasında. İsmail Yüksek özellikle Fenerbahçe’nin Sevilla ile oynadığı rövanş maçında sergilediği performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmeyi başarmıştı.