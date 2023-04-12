Fenerbahçe’de Jesus’un zirve planı ortaya çıktı

Sarı-Lacivertliler, ligde sezona istediği gibi başlayamamıştı. Kanarya, ilk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı. Kayseri ve Alanya’yı yenen Fenerbahçe, sonrasında Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Derbiden sonraki periyotta ise Jesus’un ekibi adeta şahlandı. 5-4’lük Karagümrük galibiyeti, adeta milat oldu. Fenerbahçe ardından sırasıyla Ankaragücü (3-0), Başakşehir (1-0), İstanbulspor (5-2) ve Sivasspor’u (1-0) mağlup etti. Bu galibiyet serisi öncesi liderin 3 puan gerisinde 7. sırada yer alan Jorge Jesus ve öğrencileri, Başakşehir galibiyetiyle zirveye çıktı. Sarı-Lacivertliler, Sivas’ı mağlup ettiğinde en yakın rakibine 5 puan fark atmıştı. Jesus, aynı performansı sergilemek için kolları sıvadı. İşte ayrıntılar…

HAALAND’IN TAKİPÇİSİ VALENCİA

Türkiye’den sadece FANATİK’in üyesi olduğu ESM’de Altın Ayakkabı heyecanı devam ediyor. Manchester City’nin yıldızı Erling Haaland 30 gol ve 60 puanla (x2 ülke katsayısı) zirvede yer alıyor. Onu Tottenham’dan Harry Kane (23 gol, 46 puan) ve Napoli’den Victor Osimhen (21 gol, 42 puan) takip ediyor. Enner Valencia ise 1.5 ülke kat sayısı nedeniyle 26 gole rağmen 39 puanla 4. sırada yer alıyor. Ancak Valencia, gol sayısında Haaland’a en yakın oyuncu konumunda.

İRFAN VE ARAO’YA JESUS DESTEĞİ

Fenerbahçe, kupadaki Kayseri maçını 4-1 gibi farklı bir skorla kazandı. Buna rağmen İrfan Can Kahveci ve Willian Arao, taraftarın protestolarına maruz kaldı. Karşılaşma sonrası taraftardan bunu yapmamalarını rica eden Jorge Jesus, Karagümrük mücadelesinde her iki öğrencisini de 11’de sahaya sürerek bir anlamda onlara sahip çıktı. Ancak Arao kötü performansı nedeniyle ikinci yarının başında kenara geldi. Etkisiz kalan İrfan Can da 57. dakikada yerini Arda Güler’e bıraktı.

PEREİRA KOVULDU

Flamengo, Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Vitor Pereira ile yollarını ayırdı. Son olarak Brezilya Carioca Eyalet Ligi finalinde 2-0 kazandığı finalin rövanşında Fluminense’ye 4-1 kaybeden Kırmızı-Siyahlılar’da taraftarlar, karşılaşmanın ardından Pereira’yı istifaya davet etmişti. Brezilya ekibi de dün Portekizli hocanın biletini resmen kesti.

‘GALATASARAY KAYIP YAŞAYACAK’

Fenerbahçe, şimdi aynı periyotta aynı performansı sergilemek için kolları sıvadı. Beşiktaş yenilgisinin ardından Karagümrük galibiyetiyle moraller yerine geldi. Jesus, yaptığı her açıklamada lider Galatasaray’ın puan kaybı yaşayacağını üstüne basa basa dile getiriyor. Tecrübeli hoca, son Karagümrük mücadelesi sonrasında da benzer sözleri sarf etti. Portekizli teknik adam, sezonun ilk yarısındakine benzer bir seri yakalamaları halinde yeniden liderlik koltuğuna oturacaklarına inanıyor.