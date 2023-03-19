Fenerbahçe’de Joao de Deus’tan oyunun yavaşlatılmasına tepki

Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor’u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un kırmızı kart gördüğü mücadelenin ardından yardımcı antrenör Joao de Deus açıklamalarda bulundu.

Sevilla maçına benzer şekilde Alanyaspor’un da oyunu yavaşlatmaya çalışmasına değinen Deus, “Oyuncuların hepsini bu galibiyet, göstermiş oldukları efor, ikinci yarıda göstermiş oldukları mücadele için tebrik ediyorum. Sevilla’ya karşı oynadığımız maçtan 78 saat sonra bu maçı oynamak kolay değildi. Dolayısıyla onları göstermiş oldukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Bu tarz maçlar kolay olmuyor ama biz elimizden gelenin en iyisini yaptık. Sevilla maçında maalesef kaleci oyunu yavaşlatıyordu. Bugün de benzer şeyler gördük. Top toplayıcı çocuklar topu biraz oyuna yavaş soktu gibi şeyler oldu. Bu tarz durumlar bizi daha güçlü, daha birlik yapıyor. Buradan da haklı bir galibiyet ile ayrılıyoruz” dedi.

Milli ara sonrası oynayacakları Beşiktaş maçı hakkındaki görüşleri de sorularn Joao de Deus, “Önce bu arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Yorgun olan, fazla yük binen oyuncuların dinlenmesi açısından bizim için iyi olacak. Çünkü 3 tane arka arkaya yoğun maç oynadık. Bu arayı öncelikle bu şekilde değerlendireceğiz. Sonra Beşiktaş maçını konuşmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.