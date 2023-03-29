Fenerbahçe’de Joao Pedro için yeniden doğuş maçı! Derbiyi bekliyor

Süper Lig’de zirve yarışını doğrudan etkileyecek Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe’de gözler hücum hattına çevrildi. Enner Valencia’nın maça yetişmesi için yoğun bir tedavi programı yürütülüyor. Batshuayi ve King’in de son sakatlıkları sonrası tedavi süreçleri devam ediyor.

ÇIKIŞ MAÇI OLARAK GÖRÜYOR

Takımda hazır olarak iki forvet var. Joao Pedro ve Serdar Dursun fiziksel olarak hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Joao Pedro ise özel olarak derbiye hazırlanıyor.

Brezilyalı forvet, Beşiktaş mücadelesini adeta kendi açısından bir çıkış maçı olarak görüyor. Sezon başında büyük umutlarla gelen ancak şanssız sakatlıklarla bir türlü form tutamayan deneyimli futbolcu pazar günü Kadıköy’de taraftarlarına farklı bir Pedro izlettirmek istiyor. Saha içi ve saha dışında özel çalışmalarla hazırlanan 31 yaşındaki futbolcu özel bir motivasyon taşıyor.

JORGE JESUS GÜVENİYOR

Derbide ilk 11’de olmasa bile mutlaka süre almak isteyen yıldız forvet, Jorge Jesus’un da güvendiği isimlerin başında geliyor. Jesus’un tecrübesine ve kalitesine güvendiği Pedro, artık kendisini taraftarlara da göstermeyi hedefliyor. Joao Pedro bu sezon Fenerbahçe’de 18 resmi maçta 2 gol attı, 1 asist yaptı, 803 dakika sahada kaldı.