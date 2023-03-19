Fenerbahçe’de Jorge Jesus, Beşiktaş derbisinde yok!

Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanında Alanyaspor’a konuk oluyor. Sarı-Lacivertliler milli ara öncesindeki son maçta çok önemli bir kayıp verdi.

7 futbolcu sınırdaydı

Avrupa Ligi’ne veda etmesinin ardından Süper Lig ve Türkiye Kupası’na odaklanan Fenerbahçe’de, bu akşamki Alanyaspor karşılaşması öncesi sarı kart alarmı verilmişti. Milli ara sonrasında ligde Beşiktaş’la kozlarını paylaşacak olan Kanarya’da teknik ekip; Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor ve Willian Arao’yu kart görmemeleri konusunda uyarmıştı.

Tribüne gönderdi

Çünkü sınırda olan bu oyuncular kart görmeleri halinde, Siyah-Beyazlılar’a karşı takımlarını yalnız bırakacaklardı. Ancak kötü haber beklenmedik yerden geldi. Alanyaspor mücadelesi 1-1 devam ederken, orta alanda İsmail Yüksek-Cavaleiro mücadelesi sonrasında çıkan faul kararının ardından Jesus, hakem Mete Kalkavan’a yoğun itirazlarda bulununca Kalkavan, Portekizli hocaya kırmızı kart gösterdi, tribüne gönderdi.

Tecrübeli hoca böylece milli ara dönüşü oynanacak Beşiktaş derbisinde saha kenarında takımının başında yer alamayacak.