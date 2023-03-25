Fenerbahçe’de Jorge Jesus, Beşiktaş maçı öncesi sinyali verdi… Tartışılan derbi klasiğine dönecek!

Fenerbahçe, elde edilecek gelirin depremzedelere bağışlanacağı karşılaşmada evinde ağırladığı Zenit ile 2-2 berabere kaldı. Gençlerin performansının büyük memnuniyet yarattığı mücadele sonrasında ise artık gözler milli ara sonrası oynanacak Beşiktaş derbisine çevrildi.

MERT HAKAN’IN İKİ FARKLI YÜZÜ

Mert Hakan Yandaş, Zenit ile oynanan karşılaşmada başarılı performansını güzel bir golle süsledi. Uzun zamandır Jorge Jesus’un 11’de forma şansı vermediği 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Beşiktaş derbisi öncesi göreve hazır olduğunu gösterdi.

Mert Hakan futbol olarak sınıfı geçse de saha içindeki agresif tavırlarıyla yine tepki çekti. Bu sezon kulübedeyken 3 sarı kart gören başarılı oyuncu, Zenit maçında da Bakaev ile gerginlik yaşadı ve rakibinin ensesinden sıktı. Jesus’un karşılaşmanın ardından öğrencisini uyardığı kaydedildi.

JOAO PEDRO VASATI AŞAMADI

İtalyan oyuncu, bu sezon Fenerbahçe’nin en önemli transferlerinden biriydi. Ancak Joao Pedro birtürlü bekleneni veremedi. Yaşadığı sakatlık sonrası sahalara geri dönen tecrübeli futbolcu, yine form tutamadı.

Jorge Jesus, Zenit maçında kazanılan penaltıyı Joao Pedro’nun kullanması talimatı verdi. Portekizli hoca, öğrencisinin gol atıp moral bulmasını umuyordu. Ancak 31 yaşındaki futbolcunun vuruşunda üst direğe çarpan top dışarı gitti. Joao Pedro, King ve Batshuayi’nin sakat olduğu dönemde yine vasatı aşamadı.

MESUT ÖZİL: FENERBAHÇE BÜYÜK BİR ONURDU

Futbolu bırakan Mesut Özil, Marca’ya röportaj verdi. Yaşadığı sakatlığın bu kararı almasında etkili olduğunu söyleyen Mesut, “Türkiye’de Fenerbahçe, Almanya’da ise Schalke tuttuğum takımlardı. İkisinde de oynamış olmak benim için büyük bir onur” diye konuştu.

Mesut Özil, sezon başında Fenerbahçe’den Başakşehir’e transfer olmuştu. Ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 8 maçta sadece 187 dakika süre alabilen yıldız futbolcu bir türlü sahalara dönemedi. 34 yaşındaki oyuncu, bu nedenle futbolu bırakma kararı aldı. Mesut Özil, bu kararından hemen sonra İspanya’nın önde gelen gazetelerinden Marca’ya röportaj verdi.

İşte Mesut’un öne çıkan sözleri…

‘Başaramayacağımı söylediler’

“Çocukken bana, futbolcu olmayı başaramayacağımı söyleyenler oldu. Onları dinlemedim ve odaklandım. Schalke ile ilk profesyonel sözleşmemi imzaladım, ilk Bundesliga maçıma çıktım. Aya ayak basmış gibi hissediyordum. Ardından dahası geldi. Real Madrid’de oynamak ve Dünya Kupası’nı kazanmak benim için muhteşem ekstralar oldu. Kariyerimin zirvesi tabii ki 2014 Dünya Kupası’nı kazanmaktı. Her şeyiyle muhteşemdi.”

‘Bernabeu, Emirates, Fenerbahçe Stadı’

“Benim için en iyi stat hangisi? Üzgünüm ama buna tek bir cevap veremem. Bernabeu (Real Madrid), Emirates (Arsenal) ve Fenerbahçe Stadı… Kariyerimin sonunda kalbimde iki kulüp var. Almanya’da Schalke taraftarı olarak büyüdüm. Türkiye’de ise Fenerbahçe’yi tutuyordum. İkisi de benim favori kulüplerimdi. Hem Schalke hem de Fenerbahçe formalarını giymiş olmak, benim için çok büyük bir onur oldu.”

‘En büyük gurur, yardım etmek’

“Kariyerimde en gurur duyduğum şey ne goller, ne asistler, ne zaferler, ne de kazandığım kupalar… En büyük gururum, adımın futboldan çok daha önemli konularla anılması oldu. Güney Amerika’da ve Afrika’da ihtiyaç sahiplerine bir şeyler verebilmek, yardım edebilmek… Futbolu bıraktım ama bunun devam edeceğine emin olabilirsiniz. Annemin çocukken bana öğrettiği buydu ve bununla gurur duyuyorum.. Teknik direktör olmak ya da futbol dünyasında yer almak gibi bir düşüncem yok. Bana en büyük iki hediye olan kızlarım ve eşimle vakit geçireceğim. Kameralar önünde olmayı sevmem. Şimdi hayatımda biraz daha sakin olmanın tadını çıkaracağım.”

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA: STADIMIZDA HASAR YOK

Fenerbahçe Kulübü, Ülker Stadı’nın depremde riskli olduğu iddiaları sonrası açıklama yaptı:

“Bir süredir stadımızla ilgili ortaya atılan yapının sağlam olmadığı ile ilgili haber ve söylemler gerçeği yansıtmamaktadır. Stadımızda gerekli tüm kontrol ve onarımlar, düzenli olarak yapılmaktadır. Son olarak 2022 yılının yaz aylarında uzay çatı ve çelik sistemi, çatıyı taşıyan deprem sismik izolatörleri ve çatı membranları yenilenmiştir. Kulübümüz tarafından yapı denetimi kapsamında gerekli kontrol ve denetimler yapılmaktadır. Söz konusu raporlarda stadımızın tamamlanmış olduğu yıldan bu yana herhangi bir deformasyon ve hasar oluştuğu yönünde bir tespit de rapor edilmemiştir.”

‘Yasal yollara başvurulacak’

“6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem sonrası ise, 17 Mart 2023 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne yazılı olarak başvuru yapılmış ve yeni bir deprem performans analiz çalışması yapılması da talep edilmiştir. Stadımızın sağlam olmadığı, zemin ile ilgili problemlerin bulunduğu şeklinde açıklamalarda bulunan iddia sahiplerinden bu raporları kamu menfaati gözetilerek tüm kamuoyu ile paylaşmaları için çağrıda bulunuyoruz. Aksi halde mesnetsiz açıklamalar nedeniyle tarafımızdan yasal yollara başvurulacağını belirtmek istiyoruz.’

SERKAN AKCAN, ZENIT MAÇINDA GÖRÜCÜYE ÇIKAN FENERBAHÇE’NİN GENÇLERİNİ VE JESUS’UN TERİCHLERİNİ KALEME ALDI: AKADEMİNİN GÜCÜ

“Jesus, Zenit önünde genç Yiğit Efe’yi kullanarak yine 3’lüyü tercih etti. Jesus’un Türkiye serüveninde tüm derbilere 3’lü savunma ile çıktığı düşünüldüğünde Zenit karşısındaki tercihleri Beşiktaş maçıyla ilgili fikir verebilir”

“Beşiktaş derbisi öncesi Zenit ile oynanan yardım maçı Fenerbahçe için derinlemesine bir analiz imkanı vermemekle birlikte Jesus’un bazı tercihleri dikkat çekiciydi. Sevilla maçlarında 3’lü savunma oynayıp elendikten sonra Alanyaspor karşısına Szalai cezalı olduğu için Samet ve Henrique ile 4’lü çıkan Jesus, Zenit önünde genç Yiğit Efe’yi kullanarak yine 3’lüyü tercih etti.”

‘Derbi klasiğine dönecek’

“Jesus’un Türkiye serüveninde tüm derbilere 3’lü savunma ile çıktığı düşünüldüğünde Zenit karşısındaki tercihleri Beşiktaş maçıyla ilgili fikir verebilir. Görünen o ki, Portekizli hoca Alanya maçının ikinci yarısındaki oyun ve oyuncu tercihlerinin üzerine gitmek yerine yine derbi klasiğine dönecek.”

‘Serdar Dursun hazır’

“Alanya maçında King ve Valencia’yı sakat veren Fenerbahçe için Serdar Dursun santrforda güvenli bir seçenek gibi görünüyor. Zenit maçında 90 dakika sahada kalan Serdar, ligde en son 22 Ağustos 2022’deki Adana Demirspor maçına 11’de başlamış, peşinden de Austria Wien maçının başlangıç kadrosunda kendisine yer bulmuştu. Jesus’un gelişiyle hamle oyunculuğu rolüne ikna olan Serdar Dursun, Zenit maçında Mert Hakan’a klas bir asist yaparken, pivot santrfor özelliklerinin çoğunu takımı için kullandı. Beşiktaş derbisinde bu kadar sakatı, eksiği varken Jesus’a ‘Bana güvenebilirsin’ mesajı verdi. Halihazırda Fenerbahçe’nin kadrosunda yer alan 5 santrfordan pivot özellikleri en gelişmiş olanı SerdarDursun. Üstelik aylardır forma giymemesine rağmen küsmek bir yana, daha da motive şekilde kendini hazır tutabiliyor oluşu büyük bir başarı.”

“Kabul etmek gerekir ki, akademideki her çocuk bir Arda Güler değil. Ama Bora’nın özgüveni, şut kalitesi; Jin Ho’nun pozisyon sezgisi ve olgunluğu dikkat çekiciydi”

‘Jin Ho, Ferdi’yi andırıyor’

“Zenit maçı Fenerbahçe Akademisi’nin de görücüye çıktığı bir sınavdı. Jesus, Zenit’e karşı stoperde Yiğit Efe, sol kanatta Ahmet Necat, orta sahada Jin Ho’yu 11 başlattı. Ensar Brahiç, Bora Aydınlık, Muhammet İmre ve Yusuf Kocatürk’ü de ikinci yarıda oyuna aldı. Jin Ho, merkez orta sahanın sağ kulvarına açılarak oynadı. Oyun tarzı biraz Ferdi Kadıoğlu’nu andırıyor olsa da gidecek çok yolu var.”

‘Bora’dan nefis gol’

“Jin Ho’nun yerine ikinci yarıda Bora girdi ve Crespo’nun desteğiyle nefis bir gol attı. Kabul etmek gerekir ki, akademideki her çocuk bir Arda Güler değil. O apayrı bir yetenek setiyle dünyaya gelmiş. Ama Bora’nın özgüveni, şut kalitesi; Jin Ho’nun pozisyon sezgisi, olgun davranışları dikkat çekiciydi.”