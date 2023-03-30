Fenerbahçe’de Jorge Jesus, Beşiktaş planını yaptı!

Herkesin yanıtını merak ettiği soru, Fenerbahçe’nin hangi sistemle derbiye çıkacağı. Jorge Jesus, bu sezon zorluk seviyesi yüksek maçlarda hep tercihini 3‘lü defanstan yana kullandı. Galatasaray derbisinde alınan 3-0’lık yenilgi sonrası uzun süre bu taktiği kullanmayan Portekizli hoca, Sevilla maçlarında yeniden 3’lüye döndü. Sarı-Lavivertliler, her iki karşılaşmada da daha iyi oynayan ve daha çok pozisyona giren taraf olmasına rağmen İspanyol rakibi karşısında Avrupa Ligi’ne havlu attı. Jorge Jesus, Beşiktaş maçı öncesi taktik provalarda farklı sistemleri deniyor. Yine de Portekizli için 3’lü savunmanın daha ağır bastığı öğrenildi.

ORTADA ARAO-CRESPO

Lincoln ve Oosterwolde’nin yokluğunda Alioski, Makedonya Milli Takımı’ndaki performansıyla sola aday olduğunu gösterdi. Ancak Samuel’in de Nijerya formasıyla başarılı maçlar çıkarması; debide kanatların Ferdi-Samuel ile oluşma ihtimalini güçlendiriyor. Stoperde Serdar-Samet-Szalai 3’lüsünün oynaması muhtemel. Orta ikilide ise tecrübeli teknik adamın Arao-Crespo tandemine dönmesi bekleniyor.

MERT HAKAN SAVAŞMAYA KARARLI

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon iki farklı sakatlık nedeniyle 90 gün sahalardan uzak kaldı. Bu nedenle forma rekabetinde ön plana çıkamayan Mert Hakan Yandaş, son dönem de kendini göstermeye başladı. Başarılı oyuncu, Zenit ile oynanan dostluk maçında 1 gol atarken, antrenmanlarda da Jesus’tan bol bol tebrik aldı. Mert Hakan Yandaş, sezonun kalan bölümünde formayı kapmak için savaşmaya kararlı.

HÜCUM HATTINDA ZOR KARAR

Hücum hattında Enner Valencia’nın durumu kritik. İdeal senaryoda Ekvadorlu yıldızın yanında Serdar Dursun ve İrfan Can’ın oynama ihtimali yüksek. Ancak Arda Güler, Miha Zajc, Diego Rossi ve Emre Mor da 11’i zorluyor. Jorge Jesus’un, Batshuayi ve King’in sakatlığına rağmen kadro seçiminde en zor kararı, ileri 3’lüyü belirlemek olacak gibi görünüyor. Portekizli hocanın stratejisi ise takım boyunu kısa tutmak, oyuncuların birbirine yakın oynamalarını sağlamak ve önde yıldırıcı presle rakibi hataya zorlamak. Ayrıca hafta boyunca yapılacak özel çalışmalarla duran toplar da önemli bir silah olacak.

GENİŞ KADROYLA ÇALIŞMA İMKANI

Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta sakat ve milli oyuncular nedeniyle U19 takviyeli kadroyla antrenman yapmıştı. Derbi hazırlıkları da önceki gün aynı şekilde başladı. Dünkü idmanda, Milli göreve giden oyuncuların takıma katılmasıyla birlikte Samandıra normale döndü. Teknik direktör Jorge Jesus, Beşiktaş derbisi öncesi ilk kez geniş kadroyla çalışma imkanı buldu. Portekizli teknik adamın, antrenmandan önce öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi.

“BEŞİKTAŞ’LA YATIP BEŞİKTAŞ’LA KALKACAĞIZ”

Jesus’un, “Ülkelerini temsil eden arkadaşlarımızı kutlarım. Milli görevinizi yerine getirip, bitirdiniz. Kiminiz kazandı, kiminiz ülkesinden üzgün ayrıldı. Artık bunları geride bırakmalısınız. Hep beraber Beşiktaş derbisine odaklanmamızı istiyorum. Galatasaray’ın yenildiği haftada Alanya galibiyetiyle farkı indirdik. Bunu anlamlı kılmak için bu hafta da kazanmamız şart. Önümüzdeki çok zor ve kritik bir maç var. Beşiktaş’la yatıp, Beşiktaş’la kalkacağız ve pazar günü istediğimiz sonucu alacağız” dediği kaydedildi.