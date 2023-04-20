Fenerbahçe’de Jorge Jesus hamleleriyle büyüledi, 3 puanı getirdi!

Fenerbahçe’de dün akşam Başakşehir’le oynanan karşılaşma öncesinde 5 futbolcu ceza sınırındaydı. Teknik ekip, kart görmemeleri konusunda bu isimlerden; Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia’yı uyarmıştı. Oyuncular, Jesus’un uyarısına karşılık verdi ve karşılaşmayı kart görmeden tamamladı. Futbolcular, İstanbulspor karşılaşmasında forma giyebilecek.

Oosterwolde sürprizi!

Süper Lig’de Başakşehir ile oldukça kritik bir karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus’tan sürpriz bir tercih geldi. Portekizli teknik adam, sakatlığını atlatan Jayden Oosterwolde’ye sol bekte forma şansı verdi. Hollandalı futbolcu, daha önce Alanyaspor deplasmanında sahaya çıkmış ancak sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Ancak ilk yarıda etkisiz kala ngenç oyuncu, ikinci yarı öncesi yerini Ezgjan Alioski’ye bıraktı.

Arda’yla 45 dakika

Fenerbahçe’nin mücevheri Arda Güler, dün akşam Başakşehir’le deplasmanda oynanan zorlu müsabakada teknik direktör Jorge Jesus tarafından ilk 11’de görevlendirdi. Hücum hattında estetik hareketler yapsa da skor üretme konusunda sıkıntı yaşayan genç oyuncu, çabası ve mücadeleci görüntüsüyle yine takımının en dikkat çeken isimleri arasında yer almayı başardı. Arda, takımın ilk yarıyı 1-0 geride tamamlaması sonrasında teknik direktör Jorge Jesus tarafından ikinci yarı öncesinde oyundan alındı. Arda’nın yerine Joao Pedro maça dahil oldu. Karşılaşmanın 2-1’lik Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlanması sonrasında Arda, kulübeden koşarak çıkarak sevincini sahadaki takım arkadaşlarıyla paylaştı.

5 farklı isim…

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelirken, kadroda bir önceki lig maçına göre 5 farklı oyuncu yer aldı. MKE Ankaragücü maçında 11’de başlayan ve Başakşehir karşısında sarı kart cezalısı olan Osayi Samuel ile sakatlığı bulunan Miha Zajc kadroda yer almadı. MKE Ankaragücü maçında forma giyen Osayi Samuel, Zajc, İsmail Yüksek, Alioski ve Serdar Dursun’un yerine Başakşehir karşısında Ferdi Kadıoğlu, Oosterwolde, Arao, İrfan Can Kahveci ve Crespo teknik direktör Jorge Jesus’un 11’deki tercihi oldu. Fenerbahçe, Başakşehir karşılaşmasına bu 11’le başladı: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Szalai, Oosterwolde, Arao, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Crespo, Rossi ve Valencia.

İkinci yarıya 3 değişiklikle başladı

Karşılaşmada ilk yarıyı geride kapatması sonrasında teknik direktör Jorge Jesus, ikinci yarıya 3 değişiklikle başladı. Jayden Oosterwolde,Diego Rossi ve Arda Güler’in yerine; Ezgjan Alioski, Emre Mor ve Joao Pedro maça dahil oldu. Tecrübeli teknik adamın yaptığı bu değişiklikler sonrası son dakikalarda Pedro şov yaşandı. Yıldız isim, 88 ve 90 artı 1’de attığı gollerle takımına zaferi getirdi. Fenerbahçe, zorlu Başakşehir deplasmanında kritik bir 3 puanla ayrılıp zirve yarışında iddiasını sürdürdü.