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1 Nisan 2023
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Fenerbahçe’de Jorge Jesus kanıt peşinde!

Alaturka Online
Alaturka Online

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş karşılaşmasında şu ana kadar büyük maçlarda yaşadığı şanssızlığa artık son vermek istiyor. Jesus, Süper Lig’de bu sezon Siyah-Beyazlılar’a karşı ilk yarıda oynanan maçtan golsüz beraberlikle ayrılmış, Trabzonspor’a deplasmanda 2-0, sahasında da Galatasaray’a 3-0’lık skorlarla mağlup olmuştu.

Kenarda olamayacak

Adana Demirspor maçının ardından Alanyaspor mücadelesinde de kırmızı kart gören Jesus, Kadıköy’deki dev kapışmada yedek kulübesinde yer alamayacak. Tribünde olacak tecrübeli teknik adamın yerine yardımcısı Joao de Deus, bu sezon ikinci kez takımın başında sahaya çıkacak.

‘Kayıp yaşamadan bitirelim’

Deus’a maç öncesi gerekli uyarılarda bulunacak olan Portekizli çalıştırıcının, takımı ile yaptığı toplantılarda da “Şampiyonluk hedefimizden sapmamak adına mutlaka kazanmamız gereken bir mücadele. Taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak, kayıp yaşamadan 90 dakikayı bitirelim” dediği öğrenildi.

Advocaat’ı yakalayabilir…

Bu arada Jesus, bu akşam derbiden puan ya da puanlarla ayrılırsa, Dick Advocaat’tan (2016/17’de 2 beraberlik) bu yana Beşiktaş’a ligde rakip olduğu iki maçtan da puan çıkaran ilk Fenerbahçe hocası olmayı başaracak.

Deus’un ikinci sınavı

Sarı-Lacivertliler’de daha önce Adana Demirspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Jorge Jesus’un yerine Konyaspor mücadelesinde takımın başında sahaya çıkan isim, söz konusu maçtan 4-0’lık galibiyetle ayrılmıştı. Jesus’un yine cezalı olması sonrası Deus, bu kez Beşiktaş’a karşı kazanarak, kendisi adına 2’de2 yapmaya çalışacak.

 

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