Fenerbahçe’de Jorge Jesus kararlı! İki hedefe odaklandı

Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, sahasında oynayacağı Trabzonspor maçına hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler’in teknik direktörü Jorge Jesus, sezonun kalan bölümünde belirlediği hedeflere odaklanmış durumda.

DÜN ÇALIŞTILAR, BUGÜN İZİNLİLER

Süper Lig’in 34. haftasında önümüzdeki perşembe günü Trabzonspor ile sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Jorge Jesus’un bugün ülkemizde gerçekleşecek seçim sebebiyle takıma izin vereceği, çalışmaların ise yarından itibaren devam edeceği belirtildi.

BİLETLER YARIN SATIŞA ÇIKIYOR

Sarı-Lacivertliler’in, Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri yarın satışa çıkacak… Biletler ilk olarak Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyelerine, salı günü Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine, çarşamba günü de genel satışa sunulacak.

Fiyatlar ise 450 TL ile 7 bin TL arasında değişiyor.

JORGE JESUS’UN İKİ HEDEFİ VAR

Süper Lig’deson ana kadar mücadelesini sürdürmek isteyen Kanarya’da teknik direktör Jorge Jesus, özellikle iki hedefe odaklandı. Portekizli teknik adam, yarı finale kaldığı Türkiye Kupası’nda Sivasspor engelini aşarak Sarı-Lacivertliler’e 2014’ten sonra bu kulvardaki ilk şampiyonluğunu kazandırmak istiyor.

Jesus ayrıca, büyük maçlardaki şanssızlığına da artık son vermeyi hedefliyor. Tecrübeli teknik adam, Kanarya ile birlikte ligde Beşiktaş’la golsüz berabere kalıp, Kadıköy’de rakibine 4-2 kaybetti. Jesus, Galatasaray’a evinde 3-0, Trabzonspor’a 2-0 (d) kaybetti. Deneyimli hoca, Kadıköy’de önümüzdeki Perşembe oynanacak Trabzonspor mücadelesinde kazanarak taraftarlarını mutlu etmek, sonra da Galatasaray’dan da Nef Stadı’nda rövanşı almak istiyor.

Yusuf Dursun