Fenerbahçe’de Jorge Jesus röportaja çıkamadı, yardımcısı Deus sert konuştu!

Süper Lig’in 22. haftasında Sarı-Lacivertli ekip deplasmanda Adana Demirspor’la karşılaştı. Süper Lig’de bu sezon en çok şut (45) çekilen karşılaşma Cherif Ndiaye (pen.) ve Enner Valencia’nın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Zirve yolunda ezeli rakibi Galatasaray’ın 6 puan gerisine düşen Kanarya’da teknik direktör Jorge Jesus da mücadelenin son düdüğünün ardından itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü. Bu nedenle maç sonu röportajına Portekizli hoca katılamazken yardımcısı Joao de Deus yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

‘Kimin hatası var? Hakemlerin…’

Hakemlere tepki gösteren Deus, “İki takımı da tebrik ediyorum, harika oynadılar. Hakemler hakkında da konuşmamız lazım. Bugünkü hakemler maçın seviyesini kaldırabilecek durumda değildi. Bu istatistiklerle maçı kazanmamak kötü oldu. Kimin hatası var? Hakemlerin hatası var. Mert’in golünde ihtarı gören VAR, Batshuayi ve Samet’in pozisyonlarını görmedi. Son pozisyonda da faulü görmediler, Jesus da o pozisyon yüzünden kırmızı gördü. Üzücü bir durum” dedi.

Joao de Deus şu ifadelerle sözlerini noktaladı:

“6 puan bu ligde hızlıca kapanabilir. Kazanmak da kaybetmek de çok kolay. Bugünkü gibi oynarsak hakemlik adına da maçlar normal çerçevede ilerlerse kazanmak adına zorlanmayız.”