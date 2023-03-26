Fenerbahçe’de Jorge Jesus son noktayı koydu!

Fenerbahçe’de son dönemde gündeme gelen en önemli konuların başında Jesus’un sezon sonundaki durumu var. Deneyimli teknik adamla ilgili sık sık farklı iddialar yer alırken, deneyimli teknik adam önemli açıklamalarda bulundu.

ZENIT MAÇINDA 4 GOL

Fenerbahçe, liglere verilen milli arada Rusya temsilcisi Zenit ile özel maçta karşılaştı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompkeksi’nde oynanan karşılaşma 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Maçtan önce deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulunuldu.

PEDRO PENALTI KAÇIRDI



Sarı Lacivertliler’in 7. dakikada Mert Hakan Yandaş ile 68. dakikada Bora Aydınlık kaydetti. Konuk takımın golleri ise 21. dakikada Malcom penaltıdan ve 42. dakikada Claudinho’dan geldi. 34. dakikada Pedro’nun kullandığı penaltı vuruşunda top üst direkten auta gitti. Bu özel karşılaşmadan elde edilen tüm gelir, afet bölgesindeki vatandaşlarımıza bağışlanacak.

VASATI AŞAMADI

İtalyan oyuncu, bu sezon Fenerbahçe’nin en önemli transferlerinden biriydi. Ancak Joao Pedro bir türlü bekleneni veremedi. Yaşadığı sakatlık sonrası sahalara geri dönen tecrübeli futbolcu, yine form tutamadı. Jorge Jesus, Zenit maçında kazanılan penaltıyı Joao Pedro’nun kullanması talimatı verdi. Portekizli hoca, öğrencisinin gol atıp moral bulmasını umuyordu. Ancak 31 yaşındaki futbolcunun vuruşunda üst direğe çarpan top dışarı gitti. Joao Pedro, King ve Batshuayi’nin sakat olduğu dönemde yine vasatı aşamadı.

İRFAN CAN HAZIR KITA

Fenerbahçe’de sezon başından bu yana kalenin yükünü üstlenen kaptan Altay Bayındır’ın partneri İrfan Can Eğribayat, bu sezon az da olsa bulduğu forma şansını iyi değerlendiriyor. Türkiye Kupası’nda Sarı-Lacivertli forma ile 2 karşılaşmada 90’ar dakika yer alan, son olarak Zenit ile geliri depremzedelere bağışlanacak olan maçta 90 dakika forma giyen 24 yaşındaki kaleci performansıyla iyi bir alternatif olduğunu gösterdi.

ALTYAPI İÇİN MESAİ ARTIYOR

Altyapı için mesai artıyor Fenerbahçe Futbol Akademisi’nin son meyveleri Zenit maçı ile birlikte vitrine çıkma şansı yakalamıştı. Sarı Lacivertli ekipte Arda Güler ile başlayan gençleşme operasyonunda son ürünlerin sergilediği futbol, gelecek adına tüm camiayı umutlandırdı. Bu akademiye yeni yeteneklerin katılmasını sağlamak amacı ile düzenlenen “Her ay bir turnuva” projesine ilginin de artmasını sağladı. Kanarya bu organizasyonlara devam edecek.

JESUS İÇİN İMZA KAMPANYASI

1 ayda 3 kupa kaybeden Vitor Pereira ile bir an önce yolların ayrılmasını isteyen Flamengo taraftarı, harekete geçti. Pereira’nın kovulup yerine Jorge Jesus’un getirilmesi için imza kampanyası başlatıldı. Organizasyonu başlatan gruptan yapılan açıklamada, “Pereira ile yollar hemen ayrıldıktan sonra kumar oynamadan, Jesus’un göreve getirilmesi gerek. Mister (Jesus), Fenerbahçe’den ayrılmak üzere. Onun gelmesi, bizi yeniden mutlu bir insan haline getirecek” ifadeleri kullanıldı.

1 MAÇ MEN CEZASI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Buna göre; Alanyaspor maçında kırmızı kart göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’a 1 maç ceza verildiği duyuruldu. Başkan Yıldırım Ali Koç’un, kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ve paylaşımlar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca 200 bin TL para cezası verildiği bildirildi.

“BİLGİM DIŞINDA PEK ÇOK HABER YER ALIYOR”

“Benim mukavelem sezon sonunda bitiyor. Bilgim dışında pek çok haber yer alıyor” diyen Jesus, “Şu anda tek düşüncem, takımının başarısı. Önümüzde kazanılmayı bekleyen bir Beşiktaş derbisi var. Teknik heyet ve futbolcularımla tatilde bile sık sık telefonla konuşuyor, gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Ülke Milli Takımları’na giden oyuncuların durumunu yakından izliyoruz. Sakat dönmemeleri en büyük dileğimiz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

“HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK”

Ayrıca Sarı-Lacivertli renklere gönül verenlerin kendilerinden sezon sonunda büyük beklentiler içinde olduğunu da sözlerine ekleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Bunun adı Türkiye Kupası mı yoksa Süper Lig mi olur, önümüzdeki maçlarda alacağımız sonuçlar belli edecek. Ancak ben sezon başından bu yana asıl hedefimizin Süper Lig şampiyonluğu olduğunu söylüyorum. Bu hedeften şaşma yok. Beşiktaş derbisi ile başlayacak olan zorlu maratonda artık puan kayıplarına tahammülümüz yok” dedi.