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5 Nisan 2023
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Fenerbahçe’de Jorge Jesus’tan flaş paylaşım!

Alaturka Online
Alaturka Online

Zirve yarışı için hayati önem taşıyan derbide, 10 kişi kalan Beşiktaş’tan yenilen 4 gol, tribünlerde büyük infiale yol açtı. Sarı-Lacivertliler, takımlarını ıslıklarken Beşiktaş’ı alkışlıyor, Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet ediyordu. Geldiğinden beri sadece derbileri üçlü savunma ile oynayıp tamamını kaybeden Jorge Jesus da artık hedef tahtasındaydı.

ALİ KOÇ’TAN MESAJ

Kulislerde ‘ayrılık dedikoduları’ dönmeye başlamıştı. Ancak Başkan Ali Koç, dün yöneticileri de yanına alarak Samandıra’ya giderek, kamuoyuna mesajını yolladı.

Jesus’un elini tutarak “Size özel güveniyorum” diyen Başkan, takımdan da Kayserispor ve Karagümrük maçlarında galibiyet istedi. Fenerbahçe’de sular şimdilik duruldu, ancak pazartesiye kadar alınacak sonuçlar, her türlü sonucu da beraberinde getirebilir.

JORGE JESUS’UN PAYLAŞIMI BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Bu gelişmelerin ardından Jorge Jesus da Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Tecrübeli teknik adamın gönderisi kısa zamanda büyük yanı uyandırdı. Jorge Jesus’un Ali Koç’un Samandıra’yı ziyaret ettiği görüntüleri paylaşarak “Başkanımız, antrenmanımıza ziyarette bulundu.” ifadelerini kullandı.

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