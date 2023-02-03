Fenerbahçe’de Jorge Jesus’tan hakem ve Galatasaray sözleri! ‘İki penaltımız verilmedi’

Süper Lig’in 22. haftasında Adana Demirspor, sahasında Fenerbahçe’yi ağırladı. Mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Maçın hakemi Ali Palabıyık verdiği kararlarla gündeme damga vuran isim olurken karşılaşmanın sonunda Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus’a yoğun itirazlarından dolayı kırmızı kart göstermişti.

MAÇ SONU YOĞUN İTİRAZ

Karşılaşmada uzatmaların son dakikasında Miha Zajc, rakip ceza sahası ön çizgisinde yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Palabıyık, pozisyona ilişkin devam kararı verirken bu karar, Sarı-Lacivertlilerin yedek kulübesini ayağa kaldırdı. Kenarda Jorge Jesus verilen karara tepkisini gösterdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yedek kulübesinde tepkilerini dile getirirken son düdüğün çalmasıyla birlikte sahaya girerek maçın hakemi Ali Palabıyık’ın yanına koştu. Jorge Jesus, son pozisyona ilişkin maçın hakemi Ali Palabıyık’a itirazlarda bulundu.

Maçın hakemi Ali Palabıyık’a tepki gösteren Fenerbahçeli oyuncular, teknik direktörleri Jorge Jesus’u da sakinleştirmeye çalıştılar. Portekizli hoca, pozisyona ilişkin görüşlerini ifade ederken şiddetli bir itirazda bulundu. Jorge Jesus’un itirazlarının ardından olay yerinden uzaklaştığı anda maçın hakemi Ali Palabıyık, Portekizli hocayı işaret ederek kırmızı kartını çıkardı.

Jorge Jesus, bugün kulüp kanalı FB TV’de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu ve hakem kararlarını değerlendirdi. Ayrıca tecrübeli teknik adam taraftarlara da mesaj gönderdi.

Jorge Jesus’un açıklamaları şu şekilde:

“Dün adaletsiz kararlar oldu. İki tane net penaltı pozisyonumuz vardı, burada VAR devreye girmek istemedi. Çok iyi bir performans sergiledik, normal bir hakem yönetimi olsaydı biz bu maçı kazanırdık.”

‘SON POZİSYON İÇİN YANINA GİTTİM’

“Türkiye’ye geldiğimden beri hakemler hakkında konuşmadım. Onlara saygı duyuyorum ama dün yaşananlar fazlaydı. Yıllardır bu işin içindeyim, böyle bir şey görmedim. Maç sonu hakeme gidip bunu söylemek istedim. Son pozisyon için yanına gittim. terbiyesizlik yapmadım.”

“Kırmızı kartın nedenini bilmiyorum. Hakem, ‘saygısız bir tutumda bulunduğumu’ söyledi ama ben böyle bir şey yapmadım.”

‘BİRLİK OLMUŞ ŞEKİLDE İLERLİYORUZ’

“Şu anda rakibimiz Galatasaray’ın 6 puan gerisindeyiz ancak ligin bitmesine çok var. Liderliğe tekrar yükselebileceğimize dair öz güvenimiz var. Daha da birlik olmuş şekilde yolumuza devam ediyoruz.”