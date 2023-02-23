Fenerbahçe’de Jorge Jesus’tan oyuncularına: Formayı hak eden alır!

Jorge Jesus, Adana Demir maçının ardından hakem Ali Palabıyık’a gösterdiği tepki nedeniyle kırmızı kart görmüştü. Portekizli çalıştırıcı bu nedenle Konyaspor karşısında tribünde olacak. Bu durum, uzun bir kariyeri bulunan Jesus’un başına ikinci kez geldi. 68 yaşındaki teknik adam, Benfica’daki son sezonunda da bir Porto maçı sonrası hakemle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle 15 günlük hak mahrumiyeti cezası almıştı.

3’lü savunma için denemeler

Jorge Jesus, çok eleştirildiği 3’lü savunma taktiğinden, Kadıköy’de 3-0 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası vazgeçmişti. Ancak Samet Akaydın transferi ve Luan Peres’in iyileşmesiyle birlikte Portekizli teknik adam, yeniden dizilişle denemelere başladı. Fenerbahçe, geçtiğimiz cumartesi günü Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçında 3’lü savunmayla sahaya çıkmıştı. Taktik antrenmanlarda da zaman zaman bu dizilişi kullanan Jesus’un sezonun kalan bölümünde bazı maçlarda 3’lü defansı tercih etmesi sürpriz olmaz.

Sakatlar döndü

Sarı-Lacivertliler, son resmi maçına 2 Şubat’ta Adana Demirspor deplasmanında çıkmıştı. Kahramanmaraş’taki deprem nedeniyle Konyaspor mücadelesi ertelenmişti. Fenerbahçe, bu karşılaşmaya cumartesi günü çıkacak. Uzun bir aradan sonra sahalara dönmeye hazırlanan Jesus’un öğrencileri, dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Tecrübeli teknik adam, dünkü idmanda takımıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Portekizli hoca, transferlerin yanı sıra Luan Peres, Joao Pedro, Joshua King gibi sakat isimlerin takıma döndüklerini hatırlattı.

‘Kazanmaktan başka çare yok’

Jorge Jesus, “Uzun bir aradan sonra tam kadroya yakın bir şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Cezalı Batshuayi dışında eksiğimiz yok. Takım içinde rekabet artık daha da yüksek. Forma giymek isteyen, bunu hak ettiğini göstermeli. Benim için ideal 11 olmadığını en iyi siz biliyorsunuz. Konyaspor maçıyla birlikte lig adeta yeniden başlayacak. Zirve takibi için kazanmaktan başka çaremiz yok” ifadelerini kullandı.

Yusuf Dursun