Fenerbahçe’de Jorge Jesus’tan sürpriz karar! İlk 11’de değişiklik

Sarı-Lacivertliler, Kadıköy’de Galatasaray’a kaybederek zirveyi ele geçirme fırsatını geri tepmişti. Sarı Kırmızılılar’ın bu hafta Antalyaspor’u da yenmesiyle birlikte puan farkı 7’ye yükseldi. Sezonun ikinci yarısı henüz yeni başlasa da farkın iyi artmasıyla birlikte Fenerbahçe için artık her maç final niteliği taşımaya başladı. Son dönemde oyun olarak ciddi bir düşüş yaşayan Jorge Jesus’un öğrencileri buna rağmen ligde Gaziantep’i, kupada ise Rizespor’u son dakika golleriyle yenmeyi başardı.