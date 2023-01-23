Fenerbahçe’de Jorge Jesus’tan sürpriz karar! İlk 11’de değişiklik

Fenerbahçe, Süper Lig’in 20. haftasında Ümraniyespor’a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK’yı Valencia’nın son dakika golüyle deviren Kanarya, deplasmanda kazanıp seri yakalamak istiyor.
Lider Galatasaray ‘ın kazanmasıyla ezeli rakibinin 7 puan gerisine düşen, 38 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Gaziantep FK’yı 2-1 yenip kupadaki Rizespor mücadelesinden de galibiyetle ayrılmıştı. Ligde ve kupada aldığı galibiyetlerle Ümraniyespor karşılaşmasına moralli gidecek olan Sarı Lacivertliler, sahadan 3 puanla ayrılarak zirve yarışında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.
Sarı-Lacivertliler, Kadıköy’de Galatasaray’a kaybederek zirveyi ele geçirme fırsatını geri tepmişti. Sarı Kırmızılılar’ın bu hafta Antalyaspor’u da yenmesiyle birlikte puan farkı 7’ye yükseldi. Sezonun ikinci yarısı henüz yeni başlasa da farkın iyi artmasıyla birlikte Fenerbahçe için artık her maç final niteliği taşımaya başladı. Son dönemde oyun olarak ciddi bir düşüş yaşayan Jorge Jesus’un öğrencileri buna rağmen ligde Gaziantep’i, kupada ise Rizespor’u son dakika golleriyle yenmeyi başardı.
ÜMRANİYE YARA ALDI
Kırmızı-Beyazlılar, Ankaragücü, Hatay ve Giresun maçlarından 7 puan toplayarak iyi bir çıkış yakalamıştı. Ancak son hafta, düşme potasındaki rakiplerinden İstanbulspor’a evinde kaybeden Ümraniyespor, büyük bir darbe aldı. İstanbul ekibi, kupadaki Trabzonspor mücadelesinde ise son anlarda yediği golle uzatmalara gitmek zorunda kaldı ve ardından 4-1 kaybetti.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Genç yıldız, kupadaki Rizespor karşısında ilk 11’de sahaya çıkmıştı. Arda, güzel futbolunu harika bir asistle süslemişti. 17 yaşındaki oyuncunun bu performansı, Jorge Jesus’u zor bir kararla karşı karşıya bıraktı.
İşte Fenerbahçe’nin sahaya çıkması beklenen ilk 11’i…
ALTAY BAYINDIR
Kalede alternatifsiz olan Altay Bayındır yine kaptan olarak sahadaki yerini alacak.
FERDİ KADIOĞLU
Fenerbahçe’nin jokeri bu kez maça sağ bek olarak başlayacak ve yine Sarı Lacivertlier’in emniyet sübabı olacak.
ATTILA SZALAI
Fenerbahçe’de bu sezon en fazla forma giyen Macar savunmacı yine formasını giyerek Jorge Jesus’un en güvendiği isimlerden biri olarak sahadaki yerini alacak.
SAMET AKAYDIN
Fenerbahçe’ye transfer olduğu ilk günden hemen formayı kapan ve Jorge Jesus’un da takdirini kazanan tecrübeli futbolcu yine savunmadaki yerini alacak.
ALIOSKI
Sol bekte tek orjinal mevkii sahibi olan Makedon futbolcunun yine ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. 3’lü savunmadan daha çok 4’lü savunmaya dönen Fenerbahçe’de eğer takviye yapılmazsa solun savunması tecrübeli futbolcuya teslim edilecek.
WILLIAN ARAO
Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un transferini özellikle istediği isimlerin başında gelen Brezilyalı futbolcu yine orta sahada görev yapacak.
MIGUEL CRESPO
Portekizli futbolcu, Jorge Jesus’un orta sahada vazgeçilmezleri arasında. Yoğun baskı ve hücum futbolunu benimseyen Portekizli teknik adamın defansif açıdan yine Crespo’yu tercih etmesi bekleniyor.
İRFAN CAN KAHVECİ
Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartla 2 maç ceza alan yıldız futbolcu da kısa bir aranın ardından formasına kavuşuyor.
ARDA GÜLER (ROSSI)
Çaykur Rizespor maçındaki performansıyla yine herkes mest eden bir performansa imza atan Arda Güler’in artık ilk 11’de yer alabileceği konuşuluyor. Ümraniye maçında da Jorge Jesus’un genç futbolcuya şans verebileceği öğrenildi. Eğer Arda Güler konusunda geri adım atarsa Jesus, Diego Rossi’ye şans verecek.
JOSHUA KING
Sakatlığının ardından formda dönen ve sahada takıma atletizm katan Norveçli futbolcu yine Fenerbahçe ataklarında en önemli isim olacak.
ENNER VALENCİA
Fenerbahçe’nin ligde en golcü ismi konumunda olan tecrübeli futbolcu Jorge Jesus’un değişmez isimlerinden. Yıldız futbolcu bugün yine Fenerbahçe’nin en önemli gol silahlarından biri olacak.
Lider Galatasaray ‘ın kazanmasıyla ezeli rakibinin 7 puan gerisine düşen, 38 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Gaziantep FK’yı 2-1 yenip kupadaki Rizespor mücadelesinden de galibiyetle ayrılmıştı. Ligde ve kupada aldığı galibiyetlerle Ümraniyespor karşılaşmasına moralli gidecek olan Sarı Lacivertliler, sahadan 3 puanla ayrılarak zirve yarışında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.
Sarı-Lacivertliler, Kadıköy’de Galatasaray’a kaybederek zirveyi ele geçirme fırsatını geri tepmişti. Sarı Kırmızılılar’ın bu hafta Antalyaspor’u da yenmesiyle birlikte puan farkı 7’ye yükseldi. Sezonun ikinci yarısı henüz yeni başlasa da farkın iyi artmasıyla birlikte Fenerbahçe için artık her maç final niteliği taşımaya başladı. Son dönemde oyun olarak ciddi bir düşüş yaşayan Jorge Jesus’un öğrencileri buna rağmen ligde Gaziantep’i, kupada ise Rizespor’u son dakika golleriyle yenmeyi başardı.
ÜMRANİYE YARA ALDI
Kırmızı-Beyazlılar, Ankaragücü, Hatay ve Giresun maçlarından 7 puan toplayarak iyi bir çıkış yakalamıştı. Ancak son hafta, düşme potasındaki rakiplerinden İstanbulspor’a evinde kaybeden Ümraniyespor, büyük bir darbe aldı. İstanbul ekibi, kupadaki Trabzonspor mücadelesinde ise son anlarda yediği golle uzatmalara gitmek zorunda kaldı ve ardından 4-1 kaybetti.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Genç yıldız, kupadaki Rizespor karşısında ilk 11’de sahaya çıkmıştı. Arda, güzel futbolunu harika bir asistle süslemişti. 17 yaşındaki oyuncunun bu performansı, Jorge Jesus’u zor bir kararla karşı karşıya bıraktı.
İşte Fenerbahçe’nin sahaya çıkması beklenen ilk 11’i…
ALTAY BAYINDIR
Kalede alternatifsiz olan Altay Bayındır yine kaptan olarak sahadaki yerini alacak.
FERDİ KADIOĞLU
Fenerbahçe’nin jokeri bu kez maça sağ bek olarak başlayacak ve yine Sarı Lacivertlier’in emniyet sübabı olacak.
ATTILA SZALAI
Fenerbahçe’de bu sezon en fazla forma giyen Macar savunmacı yine formasını giyerek Jorge Jesus’un en güvendiği isimlerden biri olarak sahadaki yerini alacak.
SAMET AKAYDIN
Fenerbahçe’ye transfer olduğu ilk günden hemen formayı kapan ve Jorge Jesus’un da takdirini kazanan tecrübeli futbolcu yine savunmadaki yerini alacak.
ALIOSKI
Sol bekte tek orjinal mevkii sahibi olan Makedon futbolcunun yine ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. 3’lü savunmadan daha çok 4’lü savunmaya dönen Fenerbahçe’de eğer takviye yapılmazsa solun savunması tecrübeli futbolcuya teslim edilecek.
WILLIAN ARAO
Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un transferini özellikle istediği isimlerin başında gelen Brezilyalı futbolcu yine orta sahada görev yapacak.
MIGUEL CRESPO
Portekizli futbolcu, Jorge Jesus’un orta sahada vazgeçilmezleri arasında. Yoğun baskı ve hücum futbolunu benimseyen Portekizli teknik adamın defansif açıdan yine Crespo’yu tercih etmesi bekleniyor.
İRFAN CAN KAHVECİ
Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartla 2 maç ceza alan yıldız futbolcu da kısa bir aranın ardından formasına kavuşuyor.
ARDA GÜLER (ROSSI)
Çaykur Rizespor maçındaki performansıyla yine herkes mest eden bir performansa imza atan Arda Güler’in artık ilk 11’de yer alabileceği konuşuluyor. Ümraniye maçında da Jorge Jesus’un genç futbolcuya şans verebileceği öğrenildi. Eğer Arda Güler konusunda geri adım atarsa Jesus, Diego Rossi’ye şans verecek.
JOSHUA KING
Sakatlığının ardından formda dönen ve sahada takıma atletizm katan Norveçli futbolcu yine Fenerbahçe ataklarında en önemli isim olacak.
ENNER VALENCİA
Fenerbahçe’nin ligde en golcü ismi konumunda olan tecrübeli futbolcu Jorge Jesus’un değişmez isimlerinden. Yıldız futbolcu bugün yine Fenerbahçe’nin en önemli gol silahlarından biri olacak.