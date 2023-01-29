Fenerbahçe’de Jorge Jesus’tan sürpriz karar!

JORGE JESUS’UN PLANI HAZIR

Süper Lig’de Kasımpaşa’yı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını dün tamamladı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın, taktik üzerine gerçekleştiği öğrenildi. Ligde Galatasaray’a derbide 3-0 kaybettikten sonra eleştiri oklarını üzerine çeken Jesus’lu Kanarya, önce Gaziantep ve daha sonra da Ümraniyespor’u 2-1’lik skorlarla yenerek moral bulmuştu. Şampiyonluk yolunda lider Galatasaray’ın ardından ikinci sırada yer alan Kanarya, Kasımpaşa engelini mutlak geçmek istiyor. Galibiyet serisini 3’e çıkarmak isteyen Jesus da ilk dakikadan itibaren Kadıköy’de baskılı bir oyun ve farklı bir sonuçla sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.