Fenerbahçe’de Jorge Jesus’tan sürpriz karar!

Lider Galatasaray’ın kazandığı haftada Kanarya’nın puan kaybına tahammülü yok. Ateş hattından bulunan Selçuk İnan’lı Kasımpaşa ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak.
9 FUTBOLCU SINIRDA
Fenerbahçe’de, Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlıkları devam eden Nazım Sangare ve Joao Pedro’nun yanı sıra düz koşulara devam eden Osayi Samuel ile Joshua King’in maç kadrosunda yer almayacakları öğrenildi. Kanarya’da 4 eksik ismin yanı sıra sınırdaki oyuncuların bir hayli fazla olması da dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler’de Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor sınırda yer alan oyuncular.
LİGDE 40. RANDEVU
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında oynayacağı Kasımpaşa ile ligde 40. kez mücadele edecek. Geride kalan 39 maçta sarı-lacivertliler 31 galibiyet elde ederken, 4 kez de Kasımpaşa 3 puanı hanesine yazdırdı. 4 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Fenerbahçe bu sezon ligin ilk maçında deplasmanda oynadığı karşılaşmada ise rakibini 6-0’lık skorla geçmişti.
KADIKÖY KARNESİ
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon iç sahada 10 maça çıktı. Bu mücadelelerde 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, söz konusu müsabakalardan 22 puan topladı. Rakip filelere 26 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 14 gol gördü. Ayrıca Fenerbahçe, bu sezon tüm kulvarlarda iç sahada oynadığı 18 karşılaşmanın 13’ünde sahadan galibiyetle ayrıldı.
JORGE JESUS’UN PLANI HAZIR
Süper Lig’de Kasımpaşa’yı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını dün tamamladı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın, taktik üzerine gerçekleştiği öğrenildi. Ligde Galatasaray’a derbide 3-0 kaybettikten sonra eleştiri oklarını üzerine çeken Jesus’lu Kanarya, önce Gaziantep ve daha sonra da Ümraniyespor’u 2-1’lik skorlarla yenerek moral bulmuştu. Şampiyonluk yolunda lider Galatasaray’ın ardından ikinci sırada yer alan Kanarya, Kasımpaşa engelini mutlak geçmek istiyor. Galibiyet serisini 3’e çıkarmak isteyen Jesus da ilk dakikadan itibaren Kadıköy’de baskılı bir oyun ve farklı bir sonuçla sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
FENERBAHÇE’NİN GOLCÜLERİ İŞ BAŞINDA
Fenerbahçe’nin bu sezon hücum yönündeki verimliliği dikkat çekiyor. Ligde 19 müsabakada rakip filelere 46 gol sığdıran sarı-lacivertlilerde forvet oyuncuları performanslarıyla gol yükünü çekiyor. Süper Lig’de bu sezon gol krallığı listesinde 15 golle zirvede yer alan Enner Valencia, bu gollerin 10’unu Kadıköy’de kaydetti. Son haftaların forma ismi Michy Batshuayi, gol sayısını 9’a çıkardı. Joshua King, Rossi ve İrfan Can Kahveci de 3’er golle katkı sağladı.
İŞTE FENERBAHÇE’DE BU AKŞAM SAHAYA ÇIKMASI BEKLENEN İLK 11:
ALTAY BAYINDIR
FERDİ KADIOĞLU
SAMET AKAYDIN
ATTILA SZALAI
ALIOSKI
WILLIAN ARAO
MIGUEL CRESPO
EMRE MOR
İRFAN CAN KAHVECİ
ENNER VALENCIA
BATSHUAYI