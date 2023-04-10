Fenerbahçe’de Jorge Jesus’tan taraftara mesaj var!

Augsburg’da 10 gol atıp, 4 asist yapan Mergim Berisha için Alman ekibinin teknik direktörü Enrico Maassen’den açıklama geldi. 39 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe’den kiraladıkları golcü oyuncuyla ilgili olarak, “Mergim ile kalıcı bir sözleşme imzalayacağımıza yürekten inanıyorum. Onunla bir sonraki adımı atmak istiyoruz” dedi. Berisha’nın kiralık sözleşmesinde Augsburg’un 4 milyon Euro’ya satın alma hakkı bulunuyor.

Fenerbahçe’de 6 eksik

Sarı-Lacivertliler’de Mert Hakan Yandaş, geçen hafta oynanan Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle bu akşam cezalı durumda. Ayrıca ameliyat olan Lincoln’un yanı sıra henüz bireysel çalışma aşamasında olan Luan Peres ve Michy Batshuayi ile sakatlıkları devam eden Jayden Oosterwolde ve Joshua King, Karagümrük mücadelesinde forma giyemeyecek.

Sarı-Lacivertliler’de kart alarmı

Fenerbahçe’de Karagümrük maçı öncesinde ceza sınırındaki isimlerin çokluğu en büyük endişelerden biri. Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Miha Zajc, Willian Arao, Enner Valencia ve Osayi-Samuel, bu akşam sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Bu gerçekleşirse, haftaya Kadıköy’de Ankaragücü ile oynanacak maçta görev yapamayacaklar.

Duran toplara dikkat

Fenerbahçe, sezonun ilk bölümünde duran topları en etkili kullanan takımlardan biriydi. Son haftalarda ise bu konuda o kadar iyi görünmüyor. Ancak bu karşılaşmada duran toplar önemli bir rol oynayabilir. Karagümrük, kaydettiği 52 golün 16’sını bu şekilde buldu. Fenerbahçe’de ise bu sayı 9. Diğer yandan ev sahibi ekip, duran topları savunma konusunda çok sıkıntılı. Pirlo’nun öğrencileri, 47 golün 15’ini duran top organizasyonları sonrasında kalesinde gördü. Fenerbahçe ise bu şekilde sadece 9 gol yedi.

‘Tekrarlanırsa burada durmam’

Fenerbahçe’de Beşiktaş yenilgisiyle birlikte tribünlerle takımın arası açıldı. Derbide tüm futbolcuları protesto eden taraftarlar, 4-1 kazanılan Kayseri maçında ise Arao, İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia’ya tepki gösterdi. Daha önce Altay’ın protesto edilmesi karşısında, “Tekrarlanırsa burada durmam” sözleriye sert şekilde çıkışan Jorge Jesus, bu kez taraftardan ‘tepki olmasın’ ricasında bulunmuştu.

‘Galatasaray da puan kaybı yaşayacak’

Portekizli hoca, kritik Karagümrük mücadelesi öncesi 12. adama seslendi. 68 yaşındaki teknik adam, “Ligde daha oynanacak çok maç var. Bu iş daha bitmedi. Daha önce söylediğimi tekrarlıyorum, Galatasaray da puan kaybı yaşayacak. Taraftarlarımızdan tek isteğim, şampiyonluk konusunda bize inanmaları. Bu yolda desteğe devam etmeleri” ifadelerini kullandı.

‘Koşulsuz destek’

Jesus, “Eleştirmek, protesto etmek bir haktır. Ancak futbolcular, olumsuz tezahüratlar karşısında çok fazla etkileniyor. Taraftarımızdan 90 dakika boyunca koşulsuz olarak takımı desteklemelerini bekliyoruz. Bu sayede birlikte sonuna kadar şampiyonluğu kovalamaya devam edebiliriz” dedi.